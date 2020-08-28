Откуда взялась вода на Земле: новое исследование

Вода покрывает 70% поверхности Земли и имеет решающее значение для жизни в том виде, в каком мы ее знаем, но вопрос о том, как она оказалась на нашей планете, является давним научным спором.

Одна из распространенных теорий состоит в том, что вода была занесена на изначально сухую Землю вместе пришедшими издалека кометами и астероидами. Главными подозреваемыми, согласно этой теории, являются метеориты, известные как углеродистые хондриты, которые богаты водными минералами.

Но проблема заключается в том, что их химический состав не совсем соответствует горным породам нашей планеты. Кроме того, углеродистые хондриты образовались во внешней части Солнечной системы, что снижает вероятность их попадания на раннюю Землю.

Другая группа метеоритов, называемых энстатитовыми хондритами, гораздо более близка по химическому составу к земным породам и содержит аналогичные изотопы (типы) кислорода, титана и кальция. Это указывает на то, что они были строительными блоками Земли и других внутренних планет.