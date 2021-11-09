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Наука

Ответственность ученых за свои открытия обсудят на международном форуме «Наука за мир и развитие»

09 ноября 2021
Студия Академии «Маяк».jpg
Студия Академии «Маяк»
В Нижнем Новгороде, одном из крупнейших центров атомной промышленности России, под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО пройдет Международный форум-диалог «Наука за мир и развитие», приуроченный ко Всемирному дню науки.

Форум–диалог пройдет 10 ноября в Академии «Маяк» в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации. Отечественные и иностранные спикеры в очно–заочном формате обсудят актуальность научных знаний и открытий в современном мире и постараются определить границы ответственности ученых за свои открытия.

В мероприятии примут участие: лауреат Нобелевской премии мира 2007 г. и эксперт по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг, профессор математики Оксфордского Университета Маркус дю Сотой, международный эксперт в борьбе с инфекционными заболеваниями Равина Куллар, королевский астроном, профессор Кембриджского университета Сэр Мартин Рис и многие другие. Специальными гостями станут генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев и президент Российской Академии Наук Александр Сергеев. Модератором мероприятия выступит журналист, телеведущая и продюсер – Софико Шеварднадзе.

Мероприятие будет разделено на два тематических блока. В рамках первого – ученым и экспертам предложат обсудить, являются ли сегодня научные открытия, благом или риском для общества. В диалоге также будет затронута тема границ ответственности ученого за свои идеи и изобретения. Второй блок Форума будет посвящен вопросу принадлежности научных открытий. Также участники обсудят, что сегодня составляет формулу успеха в науке: конкуренция или сотрудничество.

«Зачастую научные открытия связаны с более широким контекстом – например, в военной или корпоративной сфере, где этические границы могут быть размыты или же вовсе не приниматься во внимание. В этом случае ученым становится сложно на практике контролировать то, как используются плоды их труда, или решать, как и где они будут применяться», – отмечает физик-теоретик Марсело Глейзер.

Международный форум-диалог «Наука за мир и развитие» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО не случайно проходит 10 ноября во Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development). Этот День не только напоминает о важности новых знаний и открытий в современном мире, но и подчеркивает необходимость обсуждать актуальные вопросы науки с участием общественности.

«Изменение климата и пандемия Covid-19 ставят под угрозу существование человеческой жизни на Земле. Наука должна прийти к нам на помощь и обеспечить устойчивое развитие в будущем. Экономика как наука должна в первую очередь заняться качественным улучшением экономического развития, преобразовав экологическую и социальную ценность природных и человеческих ресурсов в рыночные показатели для создания синергии между экологической и социальной устойчивостью и экономическим развитием», – отметил в преддверии Форума Рае Квон Чунг.

Особый статус Международному форум-диалогу в Нижнем Новгороде придает поддержка ЮНЕСКО. Основной принцип этой авторитетной межгосударственной структуры – развивать коммуникации между людьми, чтобы совершенствовать знания о жизни друг друга и достигать большего взаимопонимания. Организаторы дискуссии в Академии «Маяк» надеются, что смогут приблизить международное сообщество к решению проблем этичности научных знаний, и помогут сделать науку более человекоцентричной.

Форум-диалог начнется в 16.16 по московскому времени в центральной студии Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде (Нижневолжская наб., 11). Онлайн-трансляция доступна на русском и английском языках.

Мероприятие пройдет в закрытом формате по аккредитации.

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