Ответственность ученых за свои открытия обсудят на международном форуме «Наука за мир и развитие»
Форум–диалог пройдет 10 ноября в Академии «Маяк» в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации. Отечественные и иностранные спикеры в очно–заочном формате обсудят актуальность научных знаний и открытий в современном мире и постараются определить границы ответственности ученых за свои открытия.
В мероприятии примут участие: лауреат Нобелевской премии мира 2007 г. и эксперт по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг, профессор математики Оксфордского Университета Маркус дю Сотой, международный эксперт в борьбе с инфекционными заболеваниями Равина Куллар, королевский астроном, профессор Кембриджского университета Сэр Мартин Рис и многие другие. Специальными гостями станут генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев и президент Российской Академии Наук Александр Сергеев. Модератором мероприятия выступит журналист, телеведущая и продюсер – Софико Шеварднадзе.
Мероприятие будет разделено на два тематических блока. В рамках первого – ученым и экспертам предложат обсудить, являются ли сегодня научные открытия, благом или риском для общества. В диалоге также будет затронута тема границ ответственности ученого за свои идеи и изобретения. Второй блок Форума будет посвящен вопросу принадлежности научных открытий. Также участники обсудят, что сегодня составляет формулу успеха в науке: конкуренция или сотрудничество.
Международный форум-диалог «Наука за мир и развитие» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО не случайно проходит 10 ноября во Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development). Этот День не только напоминает о важности новых знаний и открытий в современном мире, но и подчеркивает необходимость обсуждать актуальные вопросы науки с участием общественности.
Особый статус Международному форум-диалогу в Нижнем Новгороде придает поддержка ЮНЕСКО. Основной принцип этой авторитетной межгосударственной структуры – развивать коммуникации между людьми, чтобы совершенствовать знания о жизни друг друга и достигать большего взаимопонимания. Организаторы дискуссии в Академии «Маяк» надеются, что смогут приблизить международное сообщество к решению проблем этичности научных знаний, и помогут сделать науку более человекоцентричной.
Форум-диалог начнется в 16.16 по московскому времени в центральной студии Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде (Нижневолжская наб., 11). Онлайн-трансляция доступна на русском и английском языках.
Мероприятие пройдет в закрытом формате по аккредитации.