Ответственность ученых за свои открытия обсудят на международном форуме «Наука за мир и развитие»

Форум–диалог пройдет 10 ноября в Академии «Маяк» в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации. Отечественные и иностранные спикеры в очно–заочном формате обсудят актуальность научных знаний и открытий в современном мире и постараются определить границы ответственности ученых за свои открытия.

В мероприятии примут участие: лауреат Нобелевской премии мира 2007 г. и эксперт по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг, профессор математики Оксфордского Университета Маркус дю Сотой, международный эксперт в борьбе с инфекционными заболеваниями Равина Куллар, королевский астроном, профессор Кембриджского университета Сэр Мартин Рис и многие другие. Специальными гостями станут генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев и президент Российской Академии Наук Александр Сергеев. Модератором мероприятия выступит журналист, телеведущая и продюсер – Софико Шеварднадзе.

Мероприятие будет разделено на два тематических блока. В рамках первого – ученым и экспертам предложат обсудить, являются ли сегодня научные открытия, благом или риском для общества. В диалоге также будет затронута тема границ ответственности ученого за свои идеи и изобретения. Второй блок Форума будет посвящен вопросу принадлежности научных открытий. Также участники обсудят, что сегодня составляет формулу успеха в науке: конкуренция или сотрудничество.