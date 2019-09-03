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Наука

Озеро, которому 1,36 млн лет: что нашли на дне

03 сентября 2019
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Фото: Franx' / Flickr.com
Охридское озеро – самое древнее в Европе. И это настоящий кладезь данных о климате!

Среди пресноводных водоёмов мало таких долгожителей, как Байкал, Танганьикa –  или европейское Охридское озеро, что на границе Северной Македонии и Албании. Международная группа исследователей пришла к выводу, что оно появилось существует уже 1,36 миллиона лет.

Для того, чтобы получить уникальные данные для исследования, ученые пробурили на дне озера скважину – буровая колонна достигла длины 568 метров. Анализ донных отложений позволил воссоздать климатические изменения за всю историю озера в мельчайших деталях.

«Мы обнаружили связь между африканским муссоном и зимними осадками в средиземноморском регионе, а также между тропическим климатом и дождевыми осадками в средних широтах за тысячи километров», – сказал доктор Александр Франке, научный сотрудник лаборатории изотопной геохронологии Вуллонгонга.

«Всякий раз, когда поступающее солнечное излучение усиливается в северном полушарии, происходит миграция тропической климатической системы на север, и мы наблюдаем увеличение количества осадков зимой на озере Охрид. Мы постоянно прослеживаем этот механизм в течение последних 1,3 миллиона лет», – добавил он.

Доктор Франке пояснил, что данные, собранные на озере Охрид, позволят лучше понять, как изменение климата повлияет на регион. Однако, поскольку недавние изменения климата, вызванные деятельностью человека, имеют другие причины, чем предыдущие потепления, пока не ясно, приведет ли это к аналогичному увеличению зимних осадков в Средиземноморье.

«Мы должны быть осторожны. Мы не можем просто взять эти результаты и сказать, что если в будущем станет теплее, зимой в Средиземном море также будет больше осадков», – сказал Франке.

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