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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

28-летний шерстистый мамонт обошел всю Аляску

Анастасия Баринова
13 августа 2021
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Фото: James Havens/University of Alaska Museum of the North in Fairbanks
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Фото: James Havens/University of Alaska Museum of the North in Fairbanks
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Фото: James Havens/University of Alaska Museum of the North in Fairbanks
Новый подход к изучению ископаемых животных дал интересные результаты.

Международная исследовательская группа проследила удивительный жизненный путь арктического шерстистого мамонта. Он так много перемещался по территории Аляски, что это этот путь сопоставим с двойным витком вокруг Земли.

Палеонтологи изучали 17 000-летнюю окаменелость из Музея Севера при Аляскинском университете в Фэрбенксе. Мамонт умер в районе, который в наши дни относится к боро Норт-Слоуп за Полярным кругом.

Ученые провели изотопный анализ его бивня длиной 1,7 метра, что позволило сопоставить его движения и диету с изотопными картами региона. Это первое масштабное исследование такого рода: несмотря на то, что шерстистый мамонт изучен — даже ведутся попытки его клонирования — о его жизни и передвижениях известно не так уж много.

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Современные крупные травоядные животные, такие как слоны или карибу, регулярно преодолевают большие расстояния, и ученые догадывались, что шерстистые мамонты вели себя аналогичным образом. Но было неясно, когда и как это происходило. Изотопный анализ бивня — лучший из возможных подходов для поиска ответов на вопросы. Бивень мамонта растет на протяжении всей его жизни; к нему постоянно добавляются слои, и каждый иллюстрирует уникальную среду и другие факторы. Разрезанный вдоль для отбора проб, бивень похож на срез дерева.

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James Havens/University of Alaska Museum of the North in Fairbanks
«С момента рождения и до самой смерти у них есть дневник, и он ведется в их клыках. Мать-природа не предлагает столь же удобные прижизненные записи о человеке», – Пэт Дракенмиллер, палеонтолог и директор музея.

Древняя ДНК, сохранившаяся в останках мамонта, позволила команде идентифицировать его как самца, который был связан с последней группой его видов, живших на материковой Аляске. Свое младенчество мамонт провел в нижнем течении реки Юкон. Будучи подростком, он исследовал большую территорию в низинах внутренней Аляски, скорее всего, в составе стада. Резкий сдвиг в его изотопной сигнатуре, который произошел в 15 лет, вероятно, совпал с моментом взросления и изгнания из стада. Эта модель поведения характерна и для современных групп слонов.

С этого момента мамонт начал совершать гораздо более длительные путешествия, которые иногда охватывали сотни километров, и за годы своей жизни он покрыл «ошеломляющую» территорию практически всей Аляски.

Мамонт умер примерно в возрасте 28 лет (в среднем его сородичи жили около 60 лет). В последнюю зиму его жизни уровень изотопов резко вырос, что иллюстрирует нехватку пищи: голодные животные должны расщеплять собственные белки для производства энергии. Мамонт мог быть ранен или же слишком ослаб от голодания, чтобы отправиться на юг в более благоприятные условия.

Помимо бесценных знаний о жизни доисторического животного, результаты исследования также подчеркивают уязвимость современных обитателей Арктики. Им также, вероятно, придется изменить свое поведение и передвижения в ответ на изменение климата.

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