28-летний шерстистый мамонт обошел всю Аляску

Международная исследовательская группа проследила удивительный жизненный путь арктического шерстистого мамонта. Он так много перемещался по территории Аляски, что это этот путь сопоставим с двойным витком вокруг Земли.

Палеонтологи изучали 17 000-летнюю окаменелость из Музея Севера при Аляскинском университете в Фэрбенксе. Мамонт умер в районе, который в наши дни относится к боро Норт-Слоуп за Полярным кругом.

Ученые провели изотопный анализ его бивня длиной 1,7 метра, что позволило сопоставить его движения и диету с изотопными картами региона. Это первое масштабное исследование такого рода: несмотря на то, что шерстистый мамонт изучен — даже ведутся попытки его клонирования — о его жизни и передвижениях известно не так уж много.