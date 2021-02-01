4-летняя девочка нашла идеально сохранившийся след динозавра

Некоторые палеонтологи работают годами, чтобы обнаружить стоящие внимания окаменелости. Но иногда самым обычным людям везет чуть больше. Четырехлетняя Лили Уайлдер совершила сенсационное открытие, гуляя по пляжу в Южном Уэльсе со своим отцом и собакой. Они уже собирались уходить, когда любопытная Лили заметила отпечаток лапы динозавра. Он был на невысоком камне, на высоте плеч девочки, поэтому ей не составило труда заметить его

«Она действительно взволнована, но не совсем понимает, насколько это потрясающе», — рассказывает мама Лили. Сначала семья подумала, что изображение отпечатка, длина которого составляет чуть более 10 см, была выцарапана на камне неизвестным художником. Но мама девочки, Салли, знала, что подобные следы были обнаружены на этом участке побережья раньше, поэтому она опубликовала фото их открытия в социальных сетях. Участок береговой линии под названием The Bendricks Bay в долине Гламорган и впрямь является важным палеонтологическим объектом.

«Я нашла сообщество по идентификации окаменелостей в Facebook и разместила фото находки там, и люди слегка с ума посходили», — сказала Салли изданию Wales Online. Вскоре после этого Национальный музей Уэльса связался с семьей Уайлдеров, их представители забрали камень с отпечатком и поместили в коллекцию музея. Оказалось, что отпечатку не меньше 215 миллионов лет!

Эксперты полагают, что след, скорее всего, оставил динозавр ростом около 75 сантиметров и длиной 2,5 метра, который ходил на двух задних лапах. Невозможно точно определить, какой именно вид динозавра оставил его, хотя эксперты обычно относят такие трехпалые отпечатки к динозаврам ихнорода Grallator, известного только по окаменелым отпечаткам. По данным Wales Online, местные ученые называют открытие девочки «лучшим отпечатком динозавра возрастом 215 миллионов лет, найденным в Великобритании за десятилетие».

«Это просто идеально, безупречно. Чудесное открытие», — говорит Карл-Джеймс Лэнгфорд из археологического общества в Уэльсе — Archeology Cyrmu.