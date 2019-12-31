5 крупных палеонтологических открытий 2019 года

Наверное, ийлингия, хотя и ходила, сама ещё не знала, куда, собственно, идёт. Головы-то и мозга у неё не было в отличие от кембрийских последователей, таких как морской многощетинковый червь канадия (Canadia) из Скалистых гор провинции Альберта. Сам кольчатый червяк известен уже 110 лет, но вот его мозги и брюшную нервную цепочку Люк Перри и Жан-Бернар Карон из Йельского университета открыли только сейчас — всего в шести из нескольких сотен экземпляров. От нервной системы остался лишь углеродный отпечаток. Однако с помощью поляризационного света и рентгено-спектрального анализа можно рассмотреть все нервные узлы червя, которому около 505 млн лет, и понять, что в кембрийском периоде с его многочисленными хищниками, в отличие от эдиакарского, соображать уже надо было быстро.