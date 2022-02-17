70 миллионов лет назад по Аргентине бродили «безрукие динозавры»

Он населял территорию современной Аргентины.

В аргентинской провинции Сальта на северо-западе страны ученые нашли череп динозавра возрастом около 70 миллионов лет, который после изучения был признан новым видом. Его назвали Guemesia ochoai в честь предводителя партизан времен местной войны за независимость, Мартина Мигеля де Гуэрмеса.

Новый динозавр относился к семейству абелизаврид (Abelisauridae). Это были высшие хищники тех мест, которые, возможно охотились на титанозавров или других крупных динозавров. Абелизавриды знамениты своими крошечными передними лапками — гораздо меньше, чем у тираннозавра рекса. Так что хотя передних лап нового динозавра ученые не нашли, наверняка он тоже был почти «безруким». Впрочем, это не мешало абелизавридам наводить ужас на округу: у них были мощные когтистые задние лапы и крепкие челюсти с острыми зубами.

При этом G. ochoai — самый маленький из их числа: его череп на 70% меньше, чем у его родственников. Правда, пока не ясно, является ли это его характерной чертой, или найденная особь была подростком.

Please welcome #Guemesia, the first definitive #abelisaurid (#Carnotaurus' clade) from the #Salta Province of Argentina. An interesting finding for the theropod palaeontologist I am who lives in the Northwestern part of #Argentina. Congrats to the authors! https://t.co/y7VSWxytkj pic.twitter.com/JgaTiCIdbc — Christophe Hendrickx (@Ch_Hendrickx) February 11, 2022

Абелизавриды жили на территории современной Африки, Южной Америки и Индии, однако в Аргентине их остатки (известно около 35 видов) находят в Патагонии на юге страны. А вот новый хищник нашелся на северо-западе Аргентины и тем самым пополнил наши знания о географическом распространении этого удивительного семейства.

«Динозавры, живущие в этом регионе, сильно отличались от тех, что обитали в других частях Аргентины, что подтверждает идею существования отдельных «провинций» в меловом периоде Южной Америки», — Анджали Госвами , руководитель исследования.

Узнайте о другой яркой палеонтологической находке, сделанной в Патагонии.