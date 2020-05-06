9 окаменелостей, изменивших взгляд на динозавров

Скелеты динозавров практически всегда производят впечатление на простых зрителей. Правда, далеко не все они действительно интересны учёным и дают представление об образе жизни или точном внешнем виде древних рептилий. Прорывы случаются редко, но именно они меняют наш взгляд на историю динозавров.

Мегалозавр — первый найденный динозавр. Когда часть его бедренной кости была обнаружена в Великобритании в 1676 году, профессор Оксфордского университета принял её за часть ноги великана. Лишь спустя полтора столетия, в 1824 году, Уильям Баклэнд назвал существо «мегалозавром». Термин «динозавры» возник ещё 20 лет спустя, в 1842-м. Другие значимые палеонтологические открытия, благодаря которым мы немного лучше знаем, что представляла из себя жизнь в эпоху динозавров, смотрите в фотоподборке: