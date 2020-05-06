Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Палеонтология

9 окаменелостей, изменивших взгляд на динозавров

Популярная Механика
06 мая 2020
/upload/iblock/5d1/5d1293ff0ad763715c88493e2862a137.jpg
Фото: Wikimedia Commons

Скелеты динозавров практически всегда производят впечатление на простых зрителей. Правда, далеко не все они действительно интересны учёным и дают представление об образе жизни или точном внешнем виде древних рептилий. Прорывы случаются редко, но именно они меняют наш взгляд на историю динозавров.

Мегалозавр — первый найденный динозавр. Когда часть его бедренной кости была обнаружена в Великобритании в 1676 году, профессор Оксфордского университета принял её за часть ноги великана. Лишь спустя полтора столетия, в 1824 году, Уильям Баклэнд назвал существо «мегалозавром». Термин «динозавры» возник ещё 20 лет спустя, в 1842-м. Другие значимые палеонтологические открытия, благодаря которым мы немного лучше знаем, что представляла из себя жизнь в эпоху динозавров, смотрите в фотоподборке:

/upload/iblock/5ad/5ad6c6e771026424d6f42e1a10070e40.jpg
Мы привыкли думать, что кожа тираннозавров была зелёная и чешуйчатая, словно у рептилий. Но ютиран, живший за 50 миллионов лет до тираннозавров, был целиком покрыт перьями. Взрослые особи тираннозавра рэкса обходились без оперения, а вот их детёныши почти наверняка им щеголяли.
Фото: Wikimedia Commons
/upload/iblock/34e/34e0235aa99c5d9a70ad479012d5d60e.jpg
Останки «Леонардо», как палеонтологи назвали выкопанный скелет, не были первым найденным брахилофозавром. Но так как этот брахилофозавр-подросток мумифицировался до того, как окаменеть, в руки учёных попал самый идеальный образец динозавра за всю историю человечества. Пожалуй, ни один скелет до или после не изучали столь тщательно и таким количеством способов.
Фото: Wikimedia Commons
/upload/iblock/669/669a4c51b16ae4c56beff3ed3fb66731.jpg
У этой «дино-птицы» впервые были обнаружены примитивные перья, больше напоминающие мех. При этом дальнейшее изучение останков показало, что с археоптериксом синозавроптерикс не имел почти ничего общего. Это заставило учёных пересмотреть их предположения об эволюции динозавров в птиц.
Фото: Wikimedia Commons
/upload/iblock/642/642ea78227eba6b39036e7f4529ae52a.jpg
Впервые описал американский палеонтолог Джек Хорнер, также известный как прототип главного героя «Парка Юрского периода» — доктора Алана Гранта. После тщательного изучения хорошо сохранившихся окаменелых яиц, скелетов молодых и взрослых особей, майазаура назвали первыми динозаврами, заботящимися о своём потомстве.
Фото: Wikimedia Commons
/upload/iblock/4cc/4ccfc8f3ad9869c7ccaa757459e70965.JPG
Окаменелости динозавров, найденные в конце XIX — начале XX века, в основном принадлежали относительно небольшим орнитоподам или тероподам, которые были лишь немного больше. Обнаружение останков диплодока открыло миру существование зауроподов, настоящих гигантов даже по меркам динозавров. Средний размер диплодока в длину — 28 метров.
Фото: Wikimedia Commons
/upload/iblock/c99/c999f0ce41e66e79c1e95c50d827d52e.jpg
В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою знаменитую книгу «Происхождение видов», в которой подробно описал теорию эволюции. Вскоре был обнаружен идеально сохранившийся скелет археоптерикса, которого сразу занесли в «недостающее звено» между динозаврами и птицами. Позже находили гораздо более убедительные переходные формы, но археоптерикса запомнили все.
Фото: Wikimedia Commons
/upload/iblock/d89/d89204240a6ac677c0d9cdfbb4b327f0.JPG
Был вторым существом, которому дали определение «динозавр». Зубы игуанодона обнаружил британский геолог Гидеон Мантелл. Он показал их различным учёным, но те посчитали, что зубы принадлежат рыбам или носорогам. Лишь через пару лет в останках разглядели гигантское игуанообразное существо.
Фото: Wikimedia Commons
/upload/iblock/a43/a43e1df8b37e3ca42b6475dc7536e554.jpg
Кости мозазавров находили в течение сотен лет, но не могли понять, кому они принадлежат. Мозазавр примечателен тем, что именно его впервые причислили к древнейшим вымершим видам. Это сделал французский натуралист Жорж Кювье, он же первым предположил, что некоторые существа могли жить за миллионы лет до людей.
Фото: Wikimedia Commons

Узнайте о том, как спинозавр вошел в историю.

рекомендации
Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету

Человек

Как выглядел человек, живший 1300 лет назад: реконструкция лица