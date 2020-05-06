9 окаменелостей, изменивших взгляд на динозавров

Мы привыкли думать, что кожа тираннозавров была зелёная и чешуйчатая, словно у рептилий. Но ютиран, живший за 50 миллионов лет до тираннозавров, был целиком покрыт перьями. Взрослые особи тираннозавра рэкса обходились без оперения, а вот их детёныши почти наверняка им щеголяли.
Фото: Wikimedia Commons
Останки «Леонардо», как палеонтологи назвали выкопанный скелет, не были первым найденным брахилофозавром. Но так как этот брахилофозавр-подросток мумифицировался до того, как окаменеть, в руки учёных попал самый идеальный образец динозавра за всю историю человечества. Пожалуй, ни один скелет до или после не изучали столь тщательно и таким количеством способов.
Фото: Wikimedia Commons
У этой «дино-птицы» впервые были обнаружены примитивные перья, больше напоминающие мех. При этом дальнейшее изучение останков показало, что с археоптериксом синозавроптерикс не имел почти ничего общего. Это заставило учёных пересмотреть их предположения об эволюции динозавров в птиц.
Фото: Wikimedia Commons
Впервые описал американский палеонтолог Джек Хорнер, также известный как прототип главного героя «Парка Юрского периода» — доктора Алана Гранта. После тщательного изучения хорошо сохранившихся окаменелых яиц, скелетов молодых и взрослых особей, майазаура назвали первыми динозаврами, заботящимися о своём потомстве.
Фото: Wikimedia Commons
Окаменелости динозавров, найденные в конце XIX — начале XX века, в основном принадлежали относительно небольшим орнитоподам или тероподам, которые были лишь немного больше. Обнаружение останков диплодока открыло миру существование зауроподов, настоящих гигантов даже по меркам динозавров. Средний размер диплодока в длину — 28 метров.
Фото: Wikimedia Commons
В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою знаменитую книгу «Происхождение видов», в которой подробно описал теорию эволюции. Вскоре был обнаружен идеально сохранившийся скелет археоптерикса, которого сразу занесли в «недостающее звено» между динозаврами и птицами. Позже находили гораздо более убедительные переходные формы, но археоптерикса запомнили все.
Фото: Wikimedia Commons
Был вторым существом, которому дали определение «динозавр». Зубы игуанодона обнаружил британский геолог Гидеон Мантелл. Он показал их различным учёным, но те посчитали, что зубы принадлежат рыбам или носорогам. Лишь через пару лет в останках разглядели гигантское игуанообразное существо.
Фото: Wikimedia Commons
Кости мозазавров находили в течение сотен лет, но не могли понять, кому они принадлежат. Мозазавр примечателен тем, что именно его впервые причислили к древнейшим вымершим видам. Это сделал французский натуралист Жорж Кювье, он же первым предположил, что некоторые существа могли жить за миллионы лет до людей.
Фото: Wikimedia Commons