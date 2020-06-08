Травоядный динозавр из Узбекистана умел остужать мозги

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета впервые подробно изучили строение мозга и сосудов головы анкилозавра Bissektipelta archibaldi — травоядного динозавра, внешне похожего на современного броненосца. Ученым помогла первая сделанная в России трехмерная компьютерная реконструкция эндокаста древнего ящера — виртуального «слепка» его черепной коробки.

Работа позволила выяснить, что анкилозавры и, в частности, биссектипельта умели остужать мозги, обладали хорошим обонянием, слышали низкочастотные звуки, но при этом их мозг был в полтора раза меньше, чем у современных животных такого же размера.

Анкилозавры появились на Земле в середине юрского периода — примерно 160 миллионов лет назад — и просуществовали вплоть до конца эпохи динозавров, завершившейся 65 миллионов лет назад. Эти растительноядные животные внешне напоминали современных черепах или броненосцев, были покрыты мощной броней, а иногда даже обладали костяной булавой на хвосте.

Ученых заинтересовали остатки анкилозавров из пустыни Кызылкум в Узбекистане с уникальной сохранностью. Хотя эти окаменелости были известны уже 20 лет, только сейчас выдалась уникальная возможность исследовать образцы изнутри с помощью современных методов.