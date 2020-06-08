Травоядный динозавр из Узбекистана умел остужать мозги
Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета впервые подробно изучили строение мозга и сосудов головы анкилозавра Bissektipelta archibaldi — травоядного динозавра, внешне похожего на современного броненосца. Ученым помогла первая сделанная в России трехмерная компьютерная реконструкция эндокаста древнего ящера — виртуального «слепка» его черепной коробки.
Работа позволила выяснить, что анкилозавры и, в частности, биссектипельта умели остужать мозги, обладали хорошим обонянием, слышали низкочастотные звуки, но при этом их мозг был в полтора раза меньше, чем у современных животных такого же размера.
Анкилозавры появились на Земле в середине юрского периода — примерно 160 миллионов лет назад — и просуществовали вплоть до конца эпохи динозавров, завершившейся 65 миллионов лет назад. Эти растительноядные животные внешне напоминали современных черепах или броненосцев, были покрыты мощной броней, а иногда даже обладали костяной булавой на хвосте.
Ученых заинтересовали остатки анкилозавров из пустыни Кызылкум в Узбекистане с уникальной сохранностью. Хотя эти окаменелости были известны уже 20 лет, только сейчас выдалась уникальная возможность исследовать образцы изнутри с помощью современных методов.
Ученые выяснили, что значительную часть мозга Bissektipelta archibaldi занимали обонятельные луковицы — около 60% от размера больших полушарий. Биссектипельта могла похвастаться хорошим обонянием, которое, вероятно, помогало ей искать пищу, сородичей противоположного пола и вовремя чувствовать приближение хищников.
«Сеть вен и артерий в их голове оказалась очень сложная: они шли не однонаправленно, а постоянно друг с другом сообщались, как система железнодорожных путей. Возможно, кровь могла течь в разных направлениях и перераспределяться, сохраняя оптимальную температуру мозга животного.
Например, нагрелось у анкилозавра темечко, а сосуды теплую кровь быстро отвели, создав эффект экранирования — будто бы динозавр надел панамку от солнца. К тому же устройство кровеносной системы в голове анкилозавров оказалось больше похоже на сосуды современных ящериц, чем на более близких современных родственников динозавров — крокодилов или птиц», — отмечает Кузьмин.
Еще один важный вывод касается слуха Bissektipelta archibaldi: палеонтологам удалось исследовать внутреннее ухо древнего животного — по его анатомии можно понять, звуки какой частоты мог слышать анкилозавр. Оказалось, что диапазон составляет примерно от 300 до 3000 герц, — в таком же диапазоне слышат современные крокодилы.
Это достаточно низкие частоты, которые соответствуют сравнительно крупным размерам анкилозавров. Чем крупнее современные животные, тем более низкочастотные звуки они издают и слышат. Палеонтологи предположили, что в процессе эволюции анкилозавры увеличивались в размерах, поэтому более поздние формы воспринимали звуки еще более низких частот.
«Для современных видов животных характерна определенная связь между массой тела и мозга. Если посмотреть на динозавров, то анкилозавры и их ближайшие родственники (стегозавры) были практически аутсайдерами: масса их мозга оказалась как минимум наполовину меньше того, что мы бы ожидали увидеть исходя из сравнения с современными животными, — около 26,5 грамма для трехметровой особи биссектипельты.
Объем мозга можно сравнить с двумя грецкими орехами. Тем не менее анкилозавры просуществовали на планете 100 миллионов лет, были вполне успешными с точки зрения эволюции. Но, судя по размеру обонятельных луковиц, нюхали они все же чуть быстрее, чем думали», — говорит Кузьмин.
Как отмечается в пресс-службе СПБУ, палеонтологи продолжают использовать компьютерную томографию и сегодня работают с виртуальными «слепками» черепов гадрозавров — утконосых динозавров, чьи остатки были найдены на том же местонахождении в Узбекистане.
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