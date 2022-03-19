Археологи изучили кости вымершего верблюда Кноблоха. Их нашли в Гобийском Алтае

Ученые восполнили пробелы в эволюционной истории древних верблюдов Монголии.

Международный коллектив ученых, включающий сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, рассматривает последнюю фазу существования верблюда Кноблоха (Camelus knoblochi) накануне его вымирания в позднем плейстоцене. Его костные остатки были надежно идентифицированы в 2021 года в ходе раскопок пещеры Цагаан-Агуй в Гобийском Алтае. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science.

Этот вид верблюдов отличали крупные размеры. Он был как минимум в 1,5 раза больше современных двугорбых верблюдов (Camelus bactrianus). Во время раскопок 2021 года в слое с каменными изделиями времени финального среднего палеолита была обнаружена пястная кость верблюда Кноблоха со следами дробления ее человеком. Поверх этих следов фиксируются погрызы гиены. Раскопки показали, что гиены активно заселяли пещеру наряду с человеком и, вероятно, подбирали оставленные им кости.

«Ископаемая фауна плейстоцена с территории современной Монголии во многом является terra incognita, и ее изучение открывает новые страницы в эволюционной истории млекопитающих. История развития млекопитающих в Монголии известна со времен динозавров. Здесь найдено множество различных представителей этого класса, в том числе эгиалодонтов, которые являются ключевой группой для эволюции млекопитающих в целом — они показывают важную стадию происхождения трибосфенических зубов», – пишут авторы исследования.

Ареал обитания верблюда Кноблоха охватывает Монголию, северный Китай (Маньчжурию), Забайкалье и Алтай на территории России. Его привычной средой обитания были горные сухие степи, которые он делил с гиенами, различными видами лошадей, куланами, газелями, горными козлами и баранами.

«В конечную фазу существования Camelus knoblochi, наблюдаются довольно резкие климатические изменения – происходит деградация степей и аридизация климата, поэтому этот вид уже не находит оптимума существования и начинает встречаться в нехарактерных для себя биомах», – Алексей Клементьев, ведущий автор исследования.

Исследователи также изучили разрозненные находки остатков дикого верблюда Camelus ferus, в том числе обнаруженные на местонахождении Тугруг Ширээт в пустыне Гоби. Дикий верблюд Camelus ferus обитает на юге Монголии и в китайском Синьцзяне и сейчас. Археолог Цэрэндагва Ядмаа из Института археологии МАН давно изучает наскальные изображения верблюдов бронзового века и более позднего времени.

«Наиболее распространены сюжеты с домашними верблюдами, которых отличают большие вытянутые горбы. Рисунки показывают их стада, людей, выпасающих верблюдов верхом на лошади и защищающих верблюдов от хищников. Было найдено изображение, показывающее, как человек с чеканом отгоняет дикого верблюда с небольшими треугольными горбами от домашнего», – отмечает Ядмаа.

Наскальные изображения в Ихэр Гашуур (Ноён сомон, Южногобийский аймак), предположительно бронзовый век или позднее Фото: «Наука в Сибири»

Известен только один рисунок, который относят предположительно ко времени палеолита: это изображение верблюда в пещере Хойд-Цэнхэрийн-Агуй в Монгольском Алтае, выполненный красным пигментом. Он был описан еще в 1960-х годах академиком Алексеем Павловичем Окладниковым.

«Наше вводное исследование заполнило огромную лакуну в эволюционной истории верблюдов между плиоценовыми паракамелусами и голоценовыми дикими бактрианами, однако это только первый шаг в этом направлении, в дальнейшем мы сможем сказать гораздо больше о плейстоценовой фауне и причинах ее вымирания в позднем плейстоцене Монголии» – заключает руководитель раскопок пещеры Цагаан-Агуй Арина Хаценович.