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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Палеонтология

Австралийский дракон: ученые проанализировали окаменелость птерозавра

Анастасия Баринова
09 августа 2021
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Фото: Tim Richards/The University of Queensland
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Фото: Tim Richards/The University of Queensland
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Фото: Tim Richards/The University of Queensland
Гигантское древнее животное обладало черепом размером в 1 метр.

Палеонтологи из Квинслендского университета поделились результатами изучения окаменелости, найденной в 2011 году в карьерах около Ричмонда. Открытие совершил местный житель Лен Шоу — охотник за древними костями. Новый вид птерозавра был назван в его честь: Thapunngaka shawi. Первое слово в имени переводится как «копье» и «рот», отдавая дань памяти несуществующему ныне аборигенному народу Wanamara, населявшему эту область.

Птерозавр был «огромным и устрашающим» зверем с копьеобразной пастью и размахом крыльев около семи метров. Длина черепа превышала 1 метр, во рту находилось 40 зубов. Это была «идеальная машина» для охоты на рыб, обитавших в древнем море Эроманга.

«Он больше всего похож на настоящего дракона. По сути, это был просто череп с длинной шеей, прикрепленный к паре гигантских крыльев», – руководитель исследования Тим Ричардс.

Птерозавры, или летающие ящеры (Pterosauria), населяли планету с позднего триасового до конца мелового периода мезозойской эры. Это самые ранние позвоночные, которые приобрели эволюционную способность к машущему полету. В отличие от других рептилий, птерозавры более тесно связаны с птицами, чем с крокодилами или прочими ныне живущими пресмыкающимися.

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Thapunngaka shawi принадлежал к группе птерозавров анхангвера (Anhanguera), которые населяли все континенты. Это только третий вид птерозавров анхангвера, известных из Австралии, причем все три образца происходят из западного Квинсленда.

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Tim Richards/The University of Queensland A) Thapunngaka shawi; B) Mythunga camara; C) Ferrodraco lentoni: все три известных вида австралийских птерозавров анхангвера.

Птерозавры, прекрасно приспособленные к полету, имели тонкостенные и полые кости, поэтому их останки легко разрушаются и до наших дней доходят редко.

Ferrodraco lentoni
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Соавтор исследования доктор Стив Солсбери также отмечает, что Thapunngaka shawi обладал огромным гребнем на нижней челюсти, и на верхней, вероятнее всего, располагался такой же. К этой части головы крепились зубы, но ученые предполагают, что гребни также могли оказывать влияние на динамику полета этих существ, и палеонтологи надеются узнать больше в ходе дальнейших исследований.

Узнайте о птерозавре, похожем на рыбу.

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