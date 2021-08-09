Австралийский дракон: ученые проанализировали окаменелость птерозавра

Палеонтологи из Квинслендского университета поделились результатами изучения окаменелости, найденной в 2011 году в карьерах около Ричмонда. Открытие совершил местный житель Лен Шоу — охотник за древними костями. Новый вид птерозавра был назван в его честь: Thapunngaka shawi. Первое слово в имени переводится как «копье» и «рот», отдавая дань памяти несуществующему ныне аборигенному народу Wanamara, населявшему эту область.

Птерозавр был «огромным и устрашающим» зверем с копьеобразной пастью и размахом крыльев около семи метров. Длина черепа превышала 1 метр, во рту находилось 40 зубов. Это была «идеальная машина» для охоты на рыб, обитавших в древнем море Эроманга.