Безрогий носорог: как выглядело одно из крупнейших наземных млекопитающих в истории
Носорогов мы отличаем от других зверей по их рогу, конечно. Однако этот отросток, в основе которого вовсе не кость, а кератин, появился у носорогов не сразу. У большинства предков носорогов – представьте себе – никаких рогов не имелось, и на протяжении многих тысячелетий первые носороги напоминали скорее крупных тапиров.
Окаменелость именно такого древнего животного была найдена на северо-западе Китая. Находка представляет собой хорошо сохранившийся череп безрогого носорога возрастом около 26,5 миллиона лет. После тщательного анализа ученые дали предку носорога название Paraceratherium linxiaense. Он стал шестым видом этого рода носорогов, останки которых находят в Евразии.
Исследователи отмечают, что точный размер зверя только по его черепу было определить трудно, однако другие окаменелости Paraceratherium предполагают, что эти существа вырастали примерно до 4,8 метра в высоту, что примерно соответствует росту самых высоких современных жирафов.
По оценке ученых, Р. linxiaense весил от 11 до 20 тонн, что делает его одним из самых массивных млекопитающих в истории планеты. По сравнению с другими найденными окаменелостями гигантского носорога, недавно обнаруженный вид имеет относительно короткий носовой хобот и более глубокую носовую полость.
Более всего этот вид походит на другого гигантского носорога – P. lepidum, – останки которого находили в Казахстане и других регионах северо-западного Китая. Еще один вид – P. Bugtiense – был меньше по размерам и обитал южнее.
Следя за летописью окаменелостей, ученые полагают, что гигантские носороги когда-то мигрировали с Монгольского нагорья в северо-западный Китай и Казахстан, а затем в Пакистан, вероятно, через Тибет. Филогенетический анализ носорогов-великанов помещает P. linxiaense где-то в середину этой миграции, прямо перед тем, как гигантские носороги пересекли Тибет.
Исследователи предполагают, что в это время Тибетское плато представляло собой своеобразную мозаику из лесов и открытых ландшафтов. В такой среде у гигантских носорогов не было проблем с добыванием пищи, которая была необходима им в больших количествах для поддержания своей массивной структуры.
Парацератерии обитали на планете с раннего до позднего олигоцена (34-23 миллиона лет назад). Причины, по которым эти животные вымерли, неизвестны. По разным предположениям, они могли погибнуть из-за изменения климата, низкой скорости воспроизведения или конкуренции с другими видами.