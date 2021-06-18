Безрогий носорог: как выглядело одно из крупнейших наземных млекопитающих в истории

Носорогов мы отличаем от других зверей по их рогу, конечно. Однако этот отросток, в основе которого вовсе не кость, а кератин, появился у носорогов не сразу. У большинства предков носорогов – представьте себе – никаких рогов не имелось, и на протяжении многих тысячелетий первые носороги напоминали скорее крупных тапиров.

Окаменелость именно такого древнего животного была найдена на северо-западе Китая. Находка представляет собой хорошо сохранившийся череп безрогого носорога возрастом около 26,5 миллиона лет. После тщательного анализа ученые дали предку носорога название Paraceratherium linxiaense. Он стал шестым видом этого рода носорогов, останки которых находят в Евразии.

Исследователи отмечают, что точный размер зверя только по его черепу было определить трудно, однако другие окаменелости Paraceratherium предполагают, что эти существа вырастали примерно до 4,8 метра в высоту, что примерно соответствует росту самых высоких современных жирафов.