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Палеонтология

«Безумный зверь»: на Мадагаскаре нашли скелет странного древнего животного

Анастасия Крутикова
01 мая 2020
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Фото: Denver Museum of Nature & Science/Andrey Atuchin.
Скелет млекопитающего мезозойской эры поможет разобраться в эволюции древних животных, которые обитали на территории Новой Гондваны.

Острова по сути своей — настоящая «фабрика» по производству странных животных. Оказавшись на изолированной территории, любые звери будут развиваться по другому пути, чем материковая фауна, эволюционируя в течение миллионов лет и образуя новые виды с причудливыми особенностями. Доказательством тому может служить уникальная эндемичная фауна Австралии или Мадагаскара. 

Именно на Мадагаскаре и была совершена сенсационная находка: почти полный скелет млекопитающего, жившего в мезозойскую эру вместе с динозаврами на континенте Гондвана. Зверь является представителем вымершего подотряда Гондванатерии (Gondwanatheria) — млекопитающих, живших в южном полушарии. Ранее останки этих животных были представлены только отдельными зубами и нижними челюстями различных представителей подотряда, поэтому точно их описать никто не мог. А теперь палеонтологи из Денверского музея природы и науки в США, а также ученые из университета Стони-Брук нашли на Мадагаскаре сохранившийся практически целиком скелет и описали его. Находка тем более редкая, что в южном полушарии Исследование опубликовано в журнале Nature

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Denver Museum of Nature and Science / David Krause Фрагмент породы, в которой обнаружили скелет

Житель мезозойского Мадагаскара обитал там около 66 миллионов лет назад и был размером с опоссума, и для ископаемых останков, которые и так рдко находят в южном полушарии, его скелет поразительно хорошо сохранился. Нового представителя гондванатериев определили в собственное семейство Adalatherium, которое переводится с малагасийского и греческого языков и означает «сумасшедший зверь» (crazy beast). Ему дали видовое название Adalatherium hui — в честь китайского палеонтолога, работавшего над изучением зверя, но недавно почившего. 

Окаменелости гондванатериев были впервые обнаружены в Аргентине в 1980-х годах, но с тех пор их также находили в Африке, Индии, на Антарктическом полуострове и на Мадагаскаре. Сначала считалось, что этот подотряд связан с современными ленивцами, муравьедами и броненосцами, но теперь стало ясно, что все эти древние звери были частью грандиозного эволюционного эксперимента, который потерпел неудачу около 45 миллионов лет назад, когда гондванатерии (включая найденного млекопитающего) вымерли.

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Фото: Denver Museum of Nature and Science / David Krause
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Фото: Denver Museum of Nature and Science / David Krause

Хотя визуализация внешности этого зверя (на видео ниже) может натолкнуть на мысль о том, что адалатерий был похож на обычного барсука, на самом деле это далеко не так. Например, у него сохранилась примитивная кость septomaxilla в области черепа. Ранее считалось, что в эволюционной линии, ведущей к млекопитающим, она исчезла 100 миллионов лет назад. 

«Анатомия его носовой полости состоит из удивительного сочетания особенностей, некоторые из которых весьма обычны для млекопитающих, но другие я не видел никогда раньше», — заявил Росси.

У адалатерия было больше отверстий на морде, чем у любого известного млекопитающего: они служили проходами для нервов и кровеносных сосудов на крайне чувствительной морде, которая была покрыта усиками.

Зубы Adalatherium сильно отличаются по конструкции от любого из известных млекопитающих. В его позвоночнике больше позвоночников, чем у млекопитающих мезозоя, а одна из его ног странно изогнута. Даже размер (примерно с современного опоссума) и вес (приблизительно 3,1 кг) необычны для зверя: большинство млекопитающих, живших одновременно с динозаврами, были гораздо меньше (скорее, размером с мышь). 

Мадагаскар с индийским субконтинентом, присоединенным к восточной части древнего суперконтинента Гондваны, отделился от Африки более ста миллионов лет назад и окончательно превратился в изолированный остров в Индийском океане, когда индийский субконтинент отделился и сдвинулся на север около 88 миллионов лет назад. Это оставило там развиваться линию животных, которая в конечном итоге привела к появлению Adalatherium, изолированного от материковой фауны на протяжении более 20 миллионов лет — «достаточно времени для развития его многих смехотворных особенностей», отметил ведущий автор исследования, хранитель палеонтологической коллекции позвоночных в Денверском музее Дэвид Краузе.

«Adalatherium — это всего кусочек мозаики, но довольно важный кусочек, в картине ранней эволюции млекопитающих в южном полушарии», — добавляет Краузе. «К сожалению, большинство кусочков мозаики по-прежнему отсутствует».

Это открытие лишний раз доказывает, как много еще предстоит узнать о ранних млекопитающих на Мадагаскаре и в других частях бывшей Гондваны.

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