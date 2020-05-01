«Безумный зверь»: на Мадагаскаре нашли скелет странного древнего животного

Острова по сути своей — настоящая «фабрика» по производству странных животных. Оказавшись на изолированной территории, любые звери будут развиваться по другому пути, чем материковая фауна, эволюционируя в течение миллионов лет и образуя новые виды с причудливыми особенностями. Доказательством тому может служить уникальная эндемичная фауна Австралии или Мадагаскара.
Именно на Мадагаскаре и была совершена сенсационная находка: почти полный скелет млекопитающего, жившего в мезозойскую эру вместе с динозаврами на континенте Гондвана. Зверь является представителем вымершего подотряда Гондванатерии (Gondwanatheria) — млекопитающих, живших в южном полушарии. Ранее останки этих животных были представлены только отдельными зубами и нижними челюстями различных представителей подотряда, поэтому точно их описать никто не мог. А теперь палеонтологи из Денверского музея природы и науки в США, а также ученые из университета Стони-Брук нашли на Мадагаскаре сохранившийся практически целиком скелет и описали его. Находка тем более редкая, что в южном полушарии Исследование опубликовано в журнале Nature.
Житель мезозойского Мадагаскара обитал там около 66 миллионов лет назад и был размером с опоссума, и для ископаемых останков, которые и так рдко находят в южном полушарии, его скелет поразительно хорошо сохранился. Нового представителя гондванатериев определили в собственное семейство Adalatherium, которое переводится с малагасийского и греческого языков и означает «сумасшедший зверь» (crazy beast). Ему дали видовое название Adalatherium hui — в честь китайского палеонтолога, работавшего над изучением зверя, но недавно почившего.
Окаменелости гондванатериев были впервые обнаружены в Аргентине в 1980-х годах, но с тех пор их также находили в Африке, Индии, на Антарктическом полуострове и на Мадагаскаре. Сначала считалось, что этот подотряд связан с современными ленивцами, муравьедами и броненосцами, но теперь стало ясно, что все эти древние звери были частью грандиозного эволюционного эксперимента, который потерпел неудачу около 45 миллионов лет назад, когда гондванатерии (включая найденного млекопитающего) вымерли.
Хотя визуализация внешности этого зверя (на видео ниже) может натолкнуть на мысль о том, что адалатерий был похож на обычного барсука, на самом деле это далеко не так. Например, у него сохранилась примитивная кость septomaxilla в области черепа. Ранее считалось, что в эволюционной линии, ведущей к млекопитающим, она исчезла 100 миллионов лет назад.
«Анатомия его носовой полости состоит из удивительного сочетания особенностей, некоторые из которых весьма обычны для млекопитающих, но другие я не видел никогда раньше», — заявил Росси.
У адалатерия было больше отверстий на морде, чем у любого известного млекопитающего: они служили проходами для нервов и кровеносных сосудов на крайне чувствительной морде, которая была покрыта усиками.
Зубы Adalatherium сильно отличаются по конструкции от любого из известных млекопитающих. В его позвоночнике больше позвоночников, чем у млекопитающих мезозоя, а одна из его ног странно изогнута. Даже размер (примерно с современного опоссума) и вес (приблизительно 3,1 кг) необычны для зверя: большинство млекопитающих, живших одновременно с динозаврами, были гораздо меньше (скорее, размером с мышь).
Мадагаскар с индийским субконтинентом, присоединенным к восточной части древнего суперконтинента Гондваны, отделился от Африки более ста миллионов лет назад и окончательно превратился в изолированный остров в Индийском океане, когда индийский субконтинент отделился и сдвинулся на север около 88 миллионов лет назад. Это оставило там развиваться линию животных, которая в конечном итоге привела к появлению Adalatherium, изолированного от материковой фауны на протяжении более 20 миллионов лет — «достаточно времени для развития его многих смехотворных особенностей», отметил ведущий автор исследования, хранитель палеонтологической коллекции позвоночных в Денверском музее Дэвид Краузе.
«Adalatherium — это всего кусочек мозаики, но довольно важный кусочек, в картине ранней эволюции млекопитающих в южном полушарии», — добавляет Краузе. «К сожалению, большинство кусочков мозаики по-прежнему отсутствует».
Это открытие лишний раз доказывает, как много еще предстоит узнать о ранних млекопитающих на Мадагаскаре и в других частях бывшей Гондваны.