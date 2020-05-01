«Безумный зверь»: на Мадагаскаре нашли скелет странного древнего животного

Хотя визуализация внешности этого зверя (на видео ниже) может натолкнуть на мысль о том, что адалатерий был похож на обычного барсука, на самом деле это далеко не так. Например, у него сохранилась примитивная кость septomaxilla в области черепа. Ранее считалось, что в эволюционной линии, ведущей к млекопитающим, она исчезла 100 миллионов лет назад.

«Анатомия его носовой полости состоит из удивительного сочетания особенностей, некоторые из которых весьма обычны для млекопитающих, но другие я не видел никогда раньше», — заявил Росси.

У адалатерия было больше отверстий на морде, чем у любого известного млекопитающего: они служили проходами для нервов и кровеносных сосудов на крайне чувствительной морде, которая была покрыта усиками.

Зубы Adalatherium сильно отличаются по конструкции от любого из известных млекопитающих. В его позвоночнике больше позвоночников, чем у млекопитающих мезозоя, а одна из его ног странно изогнута. Даже размер (примерно с современного опоссума) и вес (приблизительно 3,1 кг) необычны для зверя: большинство млекопитающих, живших одновременно с динозаврами, были гораздо меньше (скорее, размером с мышь).