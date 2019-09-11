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Палеонтология

«Борейский криодракон»: ученые описали новый вид огромных птерозавров

11 сентября 2019
Cryodrakon boreas
Cryodrakon boreas
Фото: David Maas/University of London
Правая плечевая кость Cryodrakon boreas
Правая плечевая кость Cryodrakon boreas
Фото: David Hone/University of London
Палеонтологи отнесли к новому виду птерозавра, останки которого были найдены 30 лет назад.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии описали новый вид птерозавра, который был одним из самых крупных летающих животных на планете. Им дали название Cryodrakon boreas, что переводится как «холодный северный дракон». 

Cryodrakon boreas из группы птерозавров-аждархид (Azhdarchidae) были летающими рептилиями, которые жили в меловой период около 77 миллионов лет назад.

Останки «борейского криодракона» были обнаружены 30 лет назад на юге Канады, но тогда палеонтологи предположили, что они принадлежали к уже известному виду летающих ящеров, обнаруженному в Техасе, – кетцалькоатлю.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Vertebrate Paleontology, подробно описывает новый вид первого птерозавра, обнаруженного в Канаде.

«Это классное открытие. Мы знали, что эти животные обитали здесь, но теперь мы можем показать, чем они отличались от других аждархид», – говорит ведущий автор исследования доктор Дэвид Хорн.

Найденный птерозавр был молодым животным с размахом крыльев около пяти метров, но по размеру шейной кости из другого образца ученые определили, что размах крыльев взрослого Cryodrakon boreas достигал десяти метров.

Это делает Cryodrakon boreas сопоставимым по размеру с другими гигантскими аждархидами, включая техасского кетцалькоатля, размах крыльев которого достигал 10,5 м, а вес – 250 кг.

Подобно другим аждархидам, эти были плотоядными. Они охотились преимущественно на мелких животных – ящериц, млекопитающих и даже некрупных динозавров.

Ученые считают, что аждархиды могли преодолевать огромные расстояния – и даже перелетать океаны, что объясняет их широкое распространение в Северной и Южной Америке, Азии, Африке и Европе.

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