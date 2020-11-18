Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Кельты: расцвет и падение
Палеонтология

Чего мы не знали о динозаврах: большая инфографика

Инфографика: Джейсон Трит, Меса Шумахер, Габриэль Угето
18 ноября 2020
Unknown-6-CMYK.jpg
Самец дейнониха у гнезда с яйцами и уже вылупившимися птенцами. Последние научные исследования позволили получить неожиданную информацию о внешности и поведении динозавров.
Фото: Давиде Бонадонна
В изучении динозавров наступила новая эпоха. Инновационные технологии и удивительные палеонтологические находки заставили специалистов изменить свои представления об этих древних животных. Здесь мы коротко рассказываем (и показываем) главные новости о том, как динозавры на самом деле передвигались, выводили потомство, выглядели и общались.
Как они передвигались?

Пловцы и летуны

Spinosaurus_Onchopristis_CMYK.jpg
Давиде Бонадонна Два спинозавра (Spinosaurus aegyptiacus) охотятся на рыбу-пилу онхоприста в реке на территории нынешнего Марокко более 95 миллионов лет назад.

Что нового? 

До 2014 года у палеонтологов было лишь несколько фрагментов хвоста спинозавра, и считалось, что хвост этот был жестким и малоподвижным, как у других теропод. Благодаря новым окаменелостям ученые изменили мнение о передвижении спинозавра: сначала они полагали, что он был сухопутным, потом решили, что бродил по мелководью, и, наконец, пришли к выводу: спинозавр был искусным пловцом.

движение.jpg

Летные испытания

Как динозавры поднимались в воздух – взлетали с земли, планировали с деревьев или пользовались обоими способами? Для проверки этих гипотез ученые проводят многочисленные эксперименты при помощи компьютерных симуляций, роботизированных моделей и даже современных животных. 

Как они выводили потомство?

Цветные яйца

01-DEINONYCHUS_cmyk.jpg
Давиде Бонадонна Едва вылупившийся детеныш дейнониха сидит в гнезде в окружении яиц голубого цвета. За ним присматривает заботливый отец.

Что нового?

Яйца дейнонихов, похоже, были голубоватыми, как у некоторых современных птиц. Это позволяет предположить, что дейнонихи устраивали гнезда на открытом воздухе. Цвет яиц и крапинки на них могли служить маскировкой на хорошо просматривавшемся ландшафте; а так как гнезда находились над землей, то дейнонихи, по-видимому, высиживали потомство.

яйца.jpg

Что нового?

Прежние теории относительно размножения динозавров преимущественно базировались на наших знаниях о современных рептилиях и их яйцах. С тех пор ученые выявили прочную эволюционную связь между динозаврами и птицами, и это подкрепляет предположения о том, что динозавры откладывали яйца и заботились о потомстве.

MM9141_200304_003709.jpg
Фотография сделана в музее естественной истории Пибоди, Йельский университет Яйца птиц, например эти яйца тинаму, получают окраску благодаря пигментам, в том числе протопорфирину и биливердину. В некоторых окаменелых яйцах динозавров сохранились эти два соединения, что позволяет делать выводы об их цвете.

Как они росли? 

03-MUSSAURUS_CMYK.jpg
Давиде Бонадонна Молодой мусзавр разглядывает двух ринхозавров, а взрослый присматривает за ним. В детстве мусзавры передвигались на всех четырех лапах, а повзрослев, опирались только на задние.

Что нового?

Сегодня ученые лучше понимают жизненный цикл некоторых динозавров. Новые находки позволяют, собрав воедино полученные знания, выяснить, как динозавры развивались и взрослели, иногда достигая огромных размеров.

рост.jpg

Раньше считалось, что динозавры были холоднокровными, как современные рептилии. Однако новые данные о скорости их роста показывают, что обмен веществ происходил быстрее, чем можно было предположить – возможно, на уровне теплокровных млекопитающих и птиц. Некоторые динозавры даже могли перегреться. 

Как они выглядели?

Воскресшие в цвете

Что нового?

Наши представления о том, как выглядели динозавры, продолжают меняться. Благодаря изучению окаменевших остатков пигмента исследователи знают, что у многих динозавров были перья разных цветов. А у каких-то видов средством маскировки и брачных демонстраций служила окраска кожи.

04-Yi qi 20200705_CMYK.jpg
Давиде Бонадонна И ци парит над двумя купающимися тяньюлунами размером с фазана. Анализ мягких тканей показывает, что у динозавра были перепончатые крылья, крепившиеся к пальцам.

На ранних реконструкциях динозавры были похожи на рептилий. Но потом ученые с удивлением обнаружили: гены, отвечающие за развитие зубов, чешуи, волос и перьев находятся в близком родстве, так что покровы кожи легко меняются один на другой. Поэтому в ходе эволюции у динозавров возникло много видов оперения и чешуи. 

74-75.jpg

Пух и перья

У многих динозавров перья представляли собой одно-единственное волокно. У других, например у кулиндадромея, они были более сложными. Похоже, перья появились и приобрели различные вариации довольно рано, но поначалу служили скорее для обогрева и демонстраций, а не для полета. 

Доисторический окрас

Окрас позволяет делать выводы о повадках и среде обитания животного. Сфотографировав модель пситтакозавра в натуральную величину на фоне природы, исследователи установили, что он, скорее всего, обитал в местности с изменчивым освещением, например, в лесу. 

Как они общались?

Мозг динозавра

Что нового?

Достижения в области трехмерного моделирования позволяют ученым реконструировать анатомию динозавров во всех подробностях: внутреннее ухо, отделы мозга, другие структуры из мягких тканей. Это позволяет представить, как динозавры думали и воспринимали мир, а также как общались друг с другом.

02-EDMONTOSAURUS_CMYK.jpg
Давиде Бонадонна Два эдмонтозавра-самца дерутся за самку. Крупные гадрозавры, возможно, жили сложной общественной жизнью и общались с помощью низких рокочущих звуков.

Ученые долго гадали, для чего ламбеозаврам был нужен причудливый костяной гребень. Одно время считалось, что изогнутые носовые проходы в нем помогали лучше чувствовать запах, а сегодня мы полагаем, что гребень усиливал звуки, как вытянутая трахея современных лебедей-трубачей.

дино5.jpg
рекомендации
Ноутбук, компьютер

На что способен ASUS Zenbook Flip S? Рассказывает фотограф Иван Куринной

Звезда

Реальные динозавры: какими они были на самом деле

Автомобиль

Особенности зимнего вождения: советы автопутешественникам

Москва

Огни большого города с AZIMUT Hotel Смоленская: праздник с прекрасными видами на Москву