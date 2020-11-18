Чего мы не знали о динозаврах: большая инфографика
Пловцы и летуны
Что нового?
До 2014 года у палеонтологов было лишь несколько фрагментов хвоста спинозавра, и считалось, что хвост этот был жестким и малоподвижным, как у других теропод. Благодаря новым окаменелостям ученые изменили мнение о передвижении спинозавра: сначала они полагали, что он был сухопутным, потом решили, что бродил по мелководью, и, наконец, пришли к выводу: спинозавр был искусным пловцом.
Летные испытания
Как динозавры поднимались в воздух – взлетали с земли, планировали с деревьев или пользовались обоими способами? Для проверки этих гипотез ученые проводят многочисленные эксперименты при помощи компьютерных симуляций, роботизированных моделей и даже современных животных.
Цветные яйца
Что нового?
Яйца дейнонихов, похоже, были голубоватыми, как у некоторых современных птиц. Это позволяет предположить, что дейнонихи устраивали гнезда на открытом воздухе. Цвет яиц и крапинки на них могли служить маскировкой на хорошо просматривавшемся ландшафте; а так как гнезда находились над землей, то дейнонихи, по-видимому, высиживали потомство.
Что нового?
Прежние теории относительно размножения динозавров преимущественно базировались на наших знаниях о современных рептилиях и их яйцах. С тех пор ученые выявили прочную эволюционную связь между динозаврами и птицами, и это подкрепляет предположения о том, что динозавры откладывали яйца и заботились о потомстве.
Как они росли?
Что нового?
Сегодня ученые лучше понимают жизненный цикл некоторых динозавров. Новые находки позволяют, собрав воедино полученные знания, выяснить, как динозавры развивались и взрослели, иногда достигая огромных размеров.
Раньше считалось, что динозавры были холоднокровными, как современные рептилии. Однако новые данные о скорости их роста показывают, что обмен веществ происходил быстрее, чем можно было предположить – возможно, на уровне теплокровных млекопитающих и птиц. Некоторые динозавры даже могли перегреться.
Воскресшие в цвете
Что нового?
Наши представления о том, как выглядели динозавры, продолжают меняться. Благодаря изучению окаменевших остатков пигмента исследователи знают, что у многих динозавров были перья разных цветов. А у каких-то видов средством маскировки и брачных демонстраций служила окраска кожи.
На ранних реконструкциях динозавры были похожи на рептилий. Но потом ученые с удивлением обнаружили: гены, отвечающие за развитие зубов, чешуи, волос и перьев находятся в близком родстве, так что покровы кожи легко меняются один на другой. Поэтому в ходе эволюции у динозавров возникло много видов оперения и чешуи.
Пух и перья
У многих динозавров перья представляли собой одно-единственное волокно. У других, например у кулиндадромея, они были более сложными. Похоже, перья появились и приобрели различные вариации довольно рано, но поначалу служили скорее для обогрева и демонстраций, а не для полета.
Доисторический окрас
Окрас позволяет делать выводы о повадках и среде обитания животного. Сфотографировав модель пситтакозавра в натуральную величину на фоне природы, исследователи установили, что он, скорее всего, обитал в местности с изменчивым освещением, например, в лесу.
Мозг динозавра
Что нового?
Достижения в области трехмерного моделирования позволяют ученым реконструировать анатомию динозавров во всех подробностях: внутреннее ухо, отделы мозга, другие структуры из мягких тканей. Это позволяет представить, как динозавры думали и воспринимали мир, а также как общались друг с другом.
Ученые долго гадали, для чего ламбеозаврам был нужен причудливый костяной гребень. Одно время считалось, что изогнутые носовые проходы в нем помогали лучше чувствовать запах, а сегодня мы полагаем, что гребень усиливал звуки, как вытянутая трахея современных лебедей-трубачей.