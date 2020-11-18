Чего мы не знали о динозаврах: большая инфографика

Что нового?

До 2014 года у палеонтологов было лишь несколько фрагментов хвоста спинозавра, и считалось, что хвост этот был жестким и малоподвижным, как у других теропод. Благодаря новым окаменелостям ученые изменили мнение о передвижении спинозавра: сначала они полагали, что он был сухопутным, потом решили, что бродил по мелководью, и, наконец, пришли к выводу: спинозавр был искусным пловцом.