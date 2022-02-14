Чем болел чихающий динозавр, найденный в США?

Вероятно, болезнь и стала причиной смерти древнего животного.

Затяжной кашель, неконтролируемое чихание, высокая температура и пульсирующая головная боль могут сделать несчастным любого — даже динозавра.

Недавно исследователи выявили первые признаки респираторного заболевания у длинношеего травоядного динозавра, известного как завропод, который жил около 150 миллионов лет назад в юрский период (от 201,3 до 145 миллиона лет назад) на территории современной Монтаны.

Окаменелость, получившая прозвище «Долли», содержала деформированные структуры в шейных костях. Эти позвонки когда-то были соединены с воздушными мешками, которые в свою очередь соединялись с легкими и были частью дыхательной системы завроподов. Ненормальный вид костей, вероятно, был вызван свирепствующей респираторной инфекцией, которая могла привести к смерти животного, когда ему было 15–20 лет.

Хотя ученые не знают, какой тип микроорганизма вызвал заболевание, у динозавра, вероятно, были гриппоподобные симптомы, напоминающие те, которые поражают современных птиц и людей.

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Палеонтологи нашли окаменелость — череп и фрагменты шеи — недалеко от города Бозмен в штате Монтана в 1990 году. Окаменелость, получившая каталожный номер MOR 7029, оставалась неисследованной в хранилище Музея Скалистых гор в Бозмене более десяти лет, пока ею не заинтересовалась Кэри Вудрафф, директор отдела палеонтологии Музея динозавров Великих равнин в штате Монтана.

Вудрафф начала изучать Долли в середине 2000-х, поняв, что окаменелость принадлежала к ранее неописанному виду из семейства диплодоков (Diplodocidae).

Исследовательница провела дополнительные раскопки на месте обнаружения окаменелости и нашла дополнительные фрагменты скелета. По словам Вудрафф, аномалии костей Долли никогда ранее не наблюдались у завроподов.

Согласно исследованию, дыхательная система завропод, как и у их современных родственников — птиц, отличалась от млекопитающих сетью воздушных мешков, которые соединялись с легкими. Часть воздуха на вдохе попадала в воздушные мешки, а на выдохе проходила через легкие. Таким образом, динозавры получали кислород и на вдохе, и на выдохе, так что их дыхательная система была очень эффективной. Воздушные мешки располагались почти по всему телу и даже заходили внутрь костей, образуя внутри костей заполненные воздухом полости.

Это явление называется пневматизацией.

Сложный и окольный легочный комплекс завропода с гипотетическим маршрутом инфекционного пути. Фото: Francisco Bruñén Alfaro

Сделав томографию позвонков Долли, ученые увидели патологические изменения поверхности позвонков и разрастание надкостницы. Самым правдоподобным объяснением они сочли остеомиелит на фоне заболевания дыхательных путей — аэросаккулита.

Респираторные инфекции могут быть вызваны бактериями, вирусами, грибками и паразитами. Чтобы сузить круг причин, которые могли вызвать респираторный дистресс у Долли, авторы исследования сравнили шрамы на окаменелостях с повреждениями от респираторных заболеваний у современных птиц. Также были рассмотрены респираторные заболевания, поражающие современных рептилий, отдаленно связанных с динозаврами.

Точную причину инфекции выявить не удалось, хотя наиболее вероятным кандидатом представляется плесневый грибок Aspergillus, вызывающий у современных птиц заболевание аспергиллез.

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Птицы с респираторными заболеваниями проявляют многие из тех же симптомов, что появляются при гриппе у человека, включая чихание, кашель, головную боль, лихорадку, диарею и потерю веса.

«Держишь окаменелость Долли в руках и понимаешь, что 150 миллионов лет назад этот динозавр чувствовал себя так же отвратительно, как и мы при болезни. Никогда раньше при работе с окаменелостями я так сильно не сопереживала, как Долли, здесь я почти чувствовала боль животного», — говорит Вудрафф.

Хотя невозможно сказать наверняка, страдала ли Долли аспергиллезом, это заболевание у современных птиц может быть смертельным, если его не лечить. Кроме того, болезнь могла сама по себе снизить шансы динозавра на выживание. У стадных животных, таких как завроподы, больные особи могли самоизолироваться от группы или отставать во время движения стада. Это могло сделать их легкой мишенью для хищников, особенно когда животные уже были ослаблены болезнью.

«Независимо от того, как именно наступила смерть, я думаю, что эта болезнь так или иначе способствовала гибели животного», — заключает Вудрафф.