Чем болел знаменитый ти-рекс Тристан Отто?
Группа ученых во главе с радиологом из университетской больницы Шарите в Берлине Чарли Хэммом диагностировала костную инфекцию челюсти тираннозавру по прозвищу Тристан Отто, останки которого выставлены в качестве экспоната в Музее естественной истории в Берлине.
Окаменелость T. rex была обнаружена в 2010 году палеонтологом Крейгом Пфистером, который раскопал кости хищника в формации Хелл-Крик в Монтане. Скелет динозавра содержит 170 костей, в том числе 50 костей черепа, что делает его одним из самых полных скелетов тираннозавра из когда-либо найденных.
Пфистер продал окаменелости двум частным коллекционерам, которые назвали динозавра Тристаном Отто в честь своих сыновей. Владельцы в 2015 году передали кости Музею естественной истории в Берлине. В 2019–2020 годах Тристан Отто экспонировался в Копенгагене, а затем вернулся в Берлин.
Команда использовала технику медицинской визуализации: двухэнергетическую компьютерную томографию (DECT).
Она чем-то похожа на обычную томографию, но при стандартной процедуре рентгеновские лучи направляются на цель под разными углами, а затем полученные изображения компилируются для создания виртуального трехмерного изображения. DECT работает аналогично, но использует рентгеновские лучи двух разных уровней энергии.
Применив его к Тристану Отто, исследователи собрали подробную информацию о химическом составе костей динозавра. В отличие от него, обычный одноэнергетический компьютерный томограф смог бы предоставить данные только о плотности тканей.
Команда отсканировала большую часть нижней левой челюсти Тристана Отто, которая имеет длину 79,5 см и максимальную толщину 8,1 см. Для этого они осторожно поместили кость в защитную коробку, а затем вставили ее в компьютерный томограф. По словам Хэмма, команда была особенно заинтересована в изучении опухолевидного образования на поверхности кости, которое простирается до корня одного из зубов тиранозавра.
Сканирование показало, что эта комковатая масса содержит высокую концентрацию фтора по сравнению с окружающей костью. Обилие фтора намекало на то, что эта область кости была значительно менее плотной, чем окружающие ткани на момент смерти Тристана Отто.
Это связано с тем, что в процессе окаменения грунтовые воды, содержащие фтор, проникли бы в кости динозавра и превратили бы костный минерал (гидроксиапатит) в боле химически стабильный фторапатит. Таким образом, в областях костей, которые были менее плотными (возможно, из-за инфекции) больше фтора просочилось бы в костную ткань и смогло сохраниться в ископаемых, говорит Хэмм.
Основываясь на этом анализе, команда диагностировала у Тристана Отто опухолевый остеомиелит – инфекцию костей, которая может способствовать развитию опухолевидных образований.
По словам Хэмма, DECT может предложить простой способ исследовать химический состав окаменелостей, не повреждая их, а также поможет изучать окаменелости, пока они еще находятся в «ловушке» отложений.