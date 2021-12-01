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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

Чем болел знаменитый ти-рекс Тристан Отто?

National Geographic Россия
01 декабря 2021
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Тристан Отто
Фото: Wikimedia Commons
У древнего ящера нашли костную инфекцию челюсти. Это значит, что при жизни животное мучилось от сильных болей.

Группа ученых во главе с радиологом из университетской больницы Шарите в Берлине Чарли Хэммом диагностировала костную инфекцию челюсти тираннозавру по прозвищу Тристан Отто, останки которого выставлены в качестве экспоната в Музее естественной истории в Берлине. 

Окаменелость T. rex была обнаружена в 2010 году палеонтологом Крейгом Пфистером, который раскопал кости хищника в формации Хелл-Крик в Монтане. Скелет динозавра содержит 170 костей, в том числе 50 костей черепа, что делает его одним из самых полных скелетов тираннозавра из когда-либо найденных. 

Пфистер продал окаменелости двум частным коллекционерам, которые назвали динозавра Тристаном Отто в честь своих сыновей. Владельцы в 2015 году передали кости Музею естественной истории в Берлине. В 2019–2020 годах Тристан Отто экспонировался в Копенгагене, а затем вернулся в Берлин.

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Команда использовала технику медицинской визуализации: двухэнергетическую компьютерную томографию (DECT).

Она чем-то похожа на обычную томографию, но при стандартной процедуре рентгеновские лучи направляются на цель под разными углами, а затем полученные изображения компилируются для создания виртуального трехмерного изображения. DECT работает аналогично, но использует рентгеновские лучи двух разных уровней энергии.

Применив  его к Тристану Отто, исследователи собрали подробную информацию о химическом составе костей динозавра. В отличие от него, обычный одноэнергетический компьютерный томограф смог бы предоставить данные только о плотности тканей.

«Насколько нам известно, это первый раз, когда мы действительно смогли применить этот метод к окаменелостям», – Чарли Хэмм.

Команда отсканировала большую часть нижней левой челюсти Тристана Отто, которая имеет длину 79,5 см и максимальную толщину 8,1 см. Для этого они осторожно поместили кость в защитную коробку, а затем вставили ее в компьютерный томограф. По словам Хэмма, команда была особенно заинтересована в изучении опухолевидного образования на поверхности кости, которое простирается до корня одного из зубов тиранозавра.

Сканирование показало, что эта комковатая масса содержит высокую концентрацию фтора по сравнению с окружающей костью. Обилие фтора намекало на то, что эта область кости была значительно менее плотной, чем окружающие ткани на момент смерти Тристана Отто.

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Charlie Hamm (A) Обычное изображение компьютерной томографии показывает вид сбоку зубной части левой зубной кости. Стрелка указывает на аномальный рост, который выступает с поверхности ткани. (B) Карта кальциевого материала на основе DECT показывает однородное распределение минералов. (C) Карта фторсодержащего материала показывает значительное накопление минералов в центре аномального роста и прилегающих корнях зубов

Это связано с тем, что в процессе окаменения грунтовые воды, содержащие фтор, проникли бы в кости динозавра и превратили бы костный минерал (гидроксиапатит) в боле химически стабильный фторапатит. Таким образом, в областях костей, которые были менее плотными (возможно, из-за инфекции) больше фтора просочилось бы в костную ткань и смогло сохраниться в ископаемых, говорит Хэмм.

Основываясь на этом анализе, команда диагностировала у Тристана Отто опухолевый остеомиелит – инфекцию костей, которая может способствовать развитию опухолевидных образований.

По словам Хэмма, DECT может предложить простой способ исследовать химический состав окаменелостей, не повреждая их, а также поможет изучать окаменелости, пока они еще находятся в «ловушке» отложений.

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