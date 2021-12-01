Чем болел знаменитый ти-рекс Тристан Отто?

Группа ученых во главе с радиологом из университетской больницы Шарите в Берлине Чарли Хэммом диагностировала костную инфекцию челюсти тираннозавру по прозвищу Тристан Отто, останки которого выставлены в качестве экспоната в Музее естественной истории в Берлине.

Окаменелость T. rex была обнаружена в 2010 году палеонтологом Крейгом Пфистером, который раскопал кости хищника в формации Хелл-Крик в Монтане. Скелет динозавра содержит 170 костей, в том числе 50 костей черепа, что делает его одним из самых полных скелетов тираннозавра из когда-либо найденных.

Пфистер продал окаменелости двум частным коллекционерам, которые назвали динозавра Тристаном Отто в честь своих сыновей. Владельцы в 2015 году передали кости Музею естественной истории в Берлине. В 2019–2020 годах Тристан Отто экспонировался в Копенгагене, а затем вернулся в Берлин.