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Палеонтология

Череп тираннозавра на теле воробья: необычная находка в Китае

National Geographic Россия
29 июня 2021
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Фото: Min Wang
Крошечную окаменелость животного возрастом 120 миллионов лет нельзя с полной уверенностью назвать ни птицей, ни динозавром – она находится где-то между ними и на своей собственной эволюционной ветви.

В Китае палеонтологи обнаружили останки необычного животного: его крохотный череп длиной два сантиметра напоминает уменьшенную копию черепа знаменитого Ти-Рекса, однако насажен он на хрупкое и тонкое тельце, больше смахивающее на скелет современных воробьев или колибри. 

Тщательное компьютерное сканирование и детальная реконструкция окаменелости позволяют предположить, что этот причудливый вид животных когда-то принадлежал к вымершему подклассу предков птиц, которых называли энанциорнисами.

Этот вид был довольно крупным представителем своей группы, поскольку другие обнаруженные энанциорнисы и вовсе могли быть размером с каких-нибудь мелких насекомых. Несмотря на свои миниатюрные размеры, эти когтистые и крылатые существа были одними из наиболее многочисленной и разнообразной группы ранних птиц, живших в то время.

Хотя энанциорнисы не пережили массовое вымирание в мезозое, многие их черты до сих пор можно усмотреть в современных птицах, и этот подкласс крылатых животных считается важным эволюционным шагом на пути ко всем ныне живущим пернатым.

«Наличие тяжеловесного черепа на маленьком птичьем теле, конечно же, не помешало энанциорнисам и другим ранним птицам преуспевать в разных местах по всему миру в течение десятков миллионов лет на протяжении мелового периода», – Мин Вин, соавтор исследования из Китайской академии наук.

Голова этой древней пташки особенно уникальна и прекрасно сохранилась. В отличие от современных птиц, чьи верхние челюсти могут двигаться внутри черепа независимо от их головного мозга (это называют краниальным кинезисом), кости черепа этого существа «заперты» и неподвижны. 

У этих птиц даже есть точки прикрепления мускулов челюсти, которые обычно встречаются именно у динозавров и рептилий вроде ящериц и аллигаторов. Например, одна кость, известная как крыловидная кость, по словам Ванга, выглядела «точно так же, как у дромеозавра Линхераптора».

Линхерапторы, похожие на птиц теропод, – это вымершая группа динозавров, в которую также входят хищные динозавры вроде T. rex и велоцираптора. Это говорит о том, что ранние птицы могли развиться от той ветви динозавров, в которую входят пернатый велоцираптор и крылатый микрораптор.

«В сочетании с "заблокированными" височными костями разница в строении неба также указывает на отсутствие кинезиса у ранних птиц», – Томас Стидхэм, соавтор исследования из Китайской академии наук.

Следовательно, такое необычное строение черепа должно было сформироваться позже – это и привело к большому разнообразию форм черепа, которое мы сейчас видим у современных птиц.

Окаменелость была найдена на северо-востоке Китая. Ученые пока не дали динозавру-птице собственного научного названия. 

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