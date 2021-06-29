Череп тираннозавра на теле воробья: необычная находка в Китае

В Китае палеонтологи обнаружили останки необычного животного: его крохотный череп длиной два сантиметра напоминает уменьшенную копию черепа знаменитого Ти-Рекса, однако насажен он на хрупкое и тонкое тельце, больше смахивающее на скелет современных воробьев или колибри.

Тщательное компьютерное сканирование и детальная реконструкция окаменелости позволяют предположить, что этот причудливый вид животных когда-то принадлежал к вымершему подклассу предков птиц, которых называли энанциорнисами.

Этот вид был довольно крупным представителем своей группы, поскольку другие обнаруженные энанциорнисы и вовсе могли быть размером с каких-нибудь мелких насекомых. Несмотря на свои миниатюрные размеры, эти когтистые и крылатые существа были одними из наиболее многочисленной и разнообразной группы ранних птиц, живших в то время.

Хотя энанциорнисы не пережили массовое вымирание в мезозое, многие их черты до сих пор можно усмотреть в современных птицах, и этот подкласс крылатых животных считается важным эволюционным шагом на пути ко всем ныне живущим пернатым.