В Китае палеонтологи обнаружили останки необычного животного: его крохотный череп длиной два сантиметра напоминает уменьшенную копию черепа знаменитого Ти-Рекса, однако насажен он на хрупкое и тонкое тельце, больше смахивающее на скелет современных воробьев или колибри.
Тщательное компьютерное сканирование и детальная реконструкция окаменелости позволяют предположить, что этот причудливый вид животных когда-то принадлежал к вымершему подклассу предков птиц, которых называли энанциорнисами.
Этот вид был довольно крупным представителем своей группы, поскольку другие обнаруженные энанциорнисы и вовсе могли быть размером с каких-нибудь мелких насекомых. Несмотря на свои миниатюрные размеры, эти когтистые и крылатые существа были одними из наиболее многочисленной и разнообразной группы ранних птиц, живших в то время.
Хотя энанциорнисы не пережили массовое вымирание в мезозое, многие их черты до сих пор можно усмотреть в современных птицах, и этот подкласс крылатых животных считается важным эволюционным шагом на пути ко всем ныне живущим пернатым.
Голова этой древней пташки особенно уникальна и прекрасно сохранилась. В отличие от современных птиц, чьи верхние челюсти могут двигаться внутри черепа независимо от их головного мозга (это называют краниальным кинезисом), кости черепа этого существа «заперты» и неподвижны.
У этих птиц даже есть точки прикрепления мускулов челюсти, которые обычно встречаются именно у динозавров и рептилий вроде ящериц и аллигаторов. Например, одна кость, известная как крыловидная кость, по словам Ванга, выглядела «точно так же, как у дромеозавра Линхераптора».
Линхерапторы, похожие на птиц теропод, – это вымершая группа динозавров, в которую также входят хищные динозавры вроде T. rex и велоцираптора. Это говорит о том, что ранние птицы могли развиться от той ветви динозавров, в которую входят пернатый велоцираптор и крылатый микрораптор.
Следовательно, такое необычное строение черепа должно было сформироваться позже – это и привело к большому разнообразию форм черепа, которое мы сейчас видим у современных птиц.
Окаменелость была найдена на северо-востоке Китая. Ученые пока не дали динозавру-птице собственного научного названия.