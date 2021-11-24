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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

Что бивень мамонта делает на дне океана?

National Geographic Россия
24 ноября 2021
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Фото: Darrin Schultz / MBARI
На глубине трех километров, в Тихом океане внезапно обнаружили бивень мамонта. Ученые пытаются выяснить, как он там оказался.

Находку обнаружили во время глубоководной экспедиции в 2019 году. Команда из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) изучала подводную гору, которая расположена в 300 километрах от берега Калифорнии.

С помощью специальной камеры на глубине 3070 метров ученые осмотрели дно и наткнулись на нечто, напоминающее бивень слона. Спустя два года исследователи вернулись на то же место, чтобы поднять предмет на поверхность. 

Специалисты убедились, что образец длиной около метра — это бивень не слона, а мамонта. Холодная среда глубокого моря в сочетании с высоким давлением позволила ему очень хорошо сохраниться. Это дало исследователям возможность изучить его более подробно.

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Darrin Schultz / MBARI Исследователи осматривают необычную находку на морском дне

Ученые пояснили, что бивень принадлежал мамонту Колумба (Mammuthus columbi), который обитал на широких просторах Северной Америки со среднего плейстоцена.

Сейчас исследователи продолжают изучать образец. Они рассчитывают, что компьютерная томография покажет трехмерную внутреннюю структуру бивня и предоставит больше данных о животном: например, о его возрасте.

Команда считает, что это может быть самый старый из хорошо сохранившихся бивней мамонта, которые находили в этом регионе Северной Америки. Датирование слоновой кости проводится лабораторией геохронологии Калифорнийского университета в Санта-Круз.

Исследователи планируют секвенировать древнюю ДНК бивня, чтобы получить больше данных о том, как мамонты осваивали Северную Америку.

«Когда исследуешь морские глубины, то порой готовишься к неожиданностям, но я все еще ошеломлен тем, что мы наткнулись на древний бивень мамонта. Наша работа по изучению этого захватывающего открытия только начинается, и мы надеемся поделиться дополнительной информацией в будущем», – Стивен Хэддок, старший научный сотрудник подводной экспедиции.

«Глубоководная охраняемая среда этого экземпляра отличается от всего, что мы видели в других местах. Останки мамонтов уже извлекали из океанов, но как правило, с глубин не более нескольких десятков метров», — добавляет Дэниел Фишер, палеонтолог из Мичиганского университета.

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