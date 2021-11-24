Что бивень мамонта делает на дне океана?

Находку обнаружили во время глубоководной экспедиции в 2019 году. Команда из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) изучала подводную гору, которая расположена в 300 километрах от берега Калифорнии.
С помощью специальной камеры на глубине 3070 метров ученые осмотрели дно и наткнулись на нечто, напоминающее бивень слона. Спустя два года исследователи вернулись на то же место, чтобы поднять предмет на поверхность.
Специалисты убедились, что образец длиной около метра — это бивень не слона, а мамонта. Холодная среда глубокого моря в сочетании с высоким давлением позволила ему очень хорошо сохраниться. Это дало исследователям возможность изучить его более подробно.
Ученые пояснили, что бивень принадлежал мамонту Колумба (Mammuthus columbi), который обитал на широких просторах Северной Америки со среднего плейстоцена.
Сейчас исследователи продолжают изучать образец. Они рассчитывают, что компьютерная томография покажет трехмерную внутреннюю структуру бивня и предоставит больше данных о животном: например, о его возрасте.
Команда считает, что это может быть самый старый из хорошо сохранившихся бивней мамонта, которые находили в этом регионе Северной Америки. Датирование слоновой кости проводится лабораторией геохронологии Калифорнийского университета в Санта-Круз.
Исследователи планируют секвенировать древнюю ДНК бивня, чтобы получить больше данных о том, как мамонты осваивали Северную Америку.
«Глубоководная охраняемая среда этого экземпляра отличается от всего, что мы видели в других местах. Останки мамонтов уже извлекали из океанов, но как правило, с глубин не более нескольких десятков метров», — добавляет Дэниел Фишер, палеонтолог из Мичиганского университета.