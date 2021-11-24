Что бивень мамонта делает на дне океана?

Находку обнаружили во время глубоководной экспедиции в 2019 году. Команда из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) изучала подводную гору, которая расположена в 300 километрах от берега Калифорнии.

С помощью специальной камеры на глубине 3070 метров ученые осмотрели дно и наткнулись на нечто, напоминающее бивень слона. Спустя два года исследователи вернулись на то же место, чтобы поднять предмет на поверхность.

Специалисты убедились, что образец длиной около метра — это бивень не слона, а мамонта. Холодная среда глубокого моря в сочетании с высоким давлением позволила ему очень хорошо сохраниться. Это дало исследователям возможность изучить его более подробно.