Давно утерянное ископаемое оказалось предком адского кальмара

Современный адский кальмар или кальмар-вампир (Vampyroteuthis infernalis) обитает в глубокой, бедной кислородом океанской воде, в отличие от многих других видов кальмаров, которые живут на мелководье вдоль континентальных шельфов. При этом ученые не уверены, когда именно эти неуловимые головоногие моллюски развили способность выживать в среде с небольшим количеством кислорода.
Новый анализ окаменелостей помогает заполнить этот пробел, показывая, что предки современных кальмаров-вампиров уже жили в глубоких океанах во время олигоцена, от 23 до 34 миллионов лет назад.
Эти кальмары, вероятно, адаптировались к воде с низким содержанием кислорода во время юрского периода, говорит соавтор исследования Мартин Коштяк, палеонтолог из Карлова университета в Праге.
Коштяк и его коллеги нашли давно утерянную окаменелость в коллекциях Венгерского музея естественной истории в 2019 году, когда искали окаменелости предков каракатиц. Образец был первоначально обнаружен в 1942 году венгерским палеонтологом Миклошом Крецоем, который идентифицировал ее как кальмара, возраст которого составляет около 30 миллионов лет. Вид получил название Necroteuthis hungarica, но более поздние исследователи отнесли его к каракатицам.
В 1956 году, во время Венгерского восстания, музей был сожжен, а ископаемые останки считались уничтоженными. Повторное открытие стало счастливым сюрпризом.
Коштяк и его коллеги изучили окаменелость с помощью сканирующей электронной микроскопии и провели геохимический анализ. Сначала они обнаружили, что первоначальная идентификация Миклоша Крецоя была верной: окаменелость принадлежит кальмару, а не предку каракатицы.
Внутренняя оболочка животного, составляющая основу его тела, была около 15 сантиметров в длину, что позволяет предположить, что кальмар вырастал до 35 сантиметров. Это немного больше, чем у современных кальмаров-вампиров, общая длина тела которых составляет около 28 см.
В отложениях, окружающих окаменелость, не было обнаружено следов микрофоссилий, часто обнаруживаемых на морском дне, что позволяет предположить, что кальмар не обитал на мелководье. Исследователи также проанализировали уровни вариаций углерода в отложениях и обнаружили, что отложения, вероятно, возникли в бескислородной среде или среде с низким содержанием кислорода.
Эти условия характерны для глубоководного дна океана. Глядя на слои горных пород выше, исследователи также смогли показать, что кальмары, вероятно, не могли выжить в более мелких морях того времени.
Мелководные отложения показали очень высокий уровень особого планктона, который цветет в среде с низким содержанием соли и высоким содержанием питательных веществ — условий, которые современные кальмары-вампиры не выносят.
Самые старые окаменелости этой группы кальмаров относятся к юрскому периоду между 201 и 174 миллионами лет назад, и обычно они находятся в бескислородных отложениях.
В летописи окаменелостей в нижнем меловом периоде есть пробел, начавшийся примерно 145 миллионов лет назад. По словам Коштяка, кальмары, возможно, уже переместились в более глубокие океаны, воодушевленные опытом бескислородных условий юрского периода. Он добавил, что этот глубоководный образ жизни может объяснить, почему кальмары пережили кризис, убивший динозавров в конце мелового периода.
По словам Коштяка, глубоководный кальмар, появившийся 30 миллионов лет назад, помогает связать недавнюю историю с глубоким прошлым. Сейчас он и его коллеги пытаются установить аналогичные связи для каракатиц, происхождение которых также неясно.
Все, что известно до настоящего времени о поведении современного адского вампира, получено из случайных столкновений с автоматическими глубоководными аппаратами. При поимке животные часто получают травмы и способны жить в аквариуме не более двух месяцев. Несмотря на свое название, кальмар-вампир не имеет отношения к высасыванию крови. Моллюск питается детритом — мертвым органическим веществом, которое состоит из останков беспозвоночных животных, выделений и костей позвоночных животных.