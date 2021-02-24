Давно утерянное ископаемое оказалось предком адского кальмара

Современный адский кальмар или кальмар-вампир (Vampyroteuthis infernalis) обитает в глубокой, бедной кислородом океанской воде, в отличие от многих других видов кальмаров, которые живут на мелководье вдоль континентальных шельфов. При этом ученые не уверены, когда именно эти неуловимые головоногие моллюски развили способность выживать в среде с небольшим количеством кислорода.

Новый анализ окаменелостей помогает заполнить этот пробел, показывая, что предки современных кальмаров-вампиров уже жили в глубоких океанах во время олигоцена, от 23 до 34 миллионов лет назад.

Эти кальмары, вероятно, адаптировались к воде с низким содержанием кислорода во время юрского периода, говорит соавтор исследования Мартин Коштяк, палеонтолог из Карлова университета в Праге.