Десятиметровый ихтиозавр найден в Великобритании

Окаменелость ихтиозавра (Ichthyosauria) длиной 10 метров, возраст которой составляет чуть более 180 миллионов лет, была найдена в природном заповеднике Ратленд-Уотер в центральной части Великобритании. Эти рептилии вырастали от 1 до 21 метра, так что найденный экземпляр смело может считаться если не гигантом, то довольно крупным среди своих сородичей животным.
Предварительно изучив окаменелость, ученые пришли к выводу, что этот образец принадлежит к виду Temnodontosaurus trigonodon. Это первый представитель данного вида, найденный в стране. Кроме того, это самая большая и наиболее полная окаменелость в своем роде, обнаруженная в Великобритании.
Ихтиозавр был обнаружен Джо Дэвисом, руководителем природоохранной группы Фонда дикой природы Лестершира и Ратленда, во время планового осушения острова в лагуне для изменения ландшафта. Группу палеонтологов возглавил доктор Дин Ломакс.
Сейчас находка хранится в Шропшире, в двухстах километрах от Ратленда. Теперь окаменелость нужно препарировать и тщательно изучить. После этого ее планируется разместить на постоянную экспозицию там, где ее нашли изначально — в Ратленде.
Темнодонтозавры, к которым относится особь из Ратленда, интересны как представители примитивных ихтиозавров. Они на короткое время в начале юры заняли нишу крупного морского хищника. Их вымирание, вероятно, было связано с появлением крупных плиозавров. Они жили между 200 и 175 миллионами лет назад преимущественно на территории современной Западной Европы (Великобритания, Франция, Люксембург, Германия и Бельгия).
Темнодонтозавр известен своими невероятно большими глазами, диаметром около 20 см, которые считаются самыми большими среди всех известных животных. Он обладал изгибом хвоста, характерным для юрских ихтиозавров, и множеством конических зубов, заполняющих его челюсть, которые располагались в непрерывной канавке.
T. trigonodon был впервые описан в 1843 году. Первый образец этого вида был найден в Германии.