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Палеонтология

Десятиметровый ихтиозавр найден в Великобритании

10 января 2022
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Фото: Anglian Water
Это крупнейшая подобная находка для страны.

Окаменелость ихтиозавра (Ichthyosauria) длиной 10 метров, возраст которой составляет чуть более 180 миллионов лет, была найдена в природном заповеднике Ратленд-Уотер в центральной части Великобритании. Эти рептилии вырастали от 1 до 21 метра, так что найденный экземпляр смело может считаться если не гигантом, то довольно крупным среди своих сородичей животным. 

Предварительно изучив окаменелость, ученые пришли к выводу, что этот образец принадлежит к виду Temnodontosaurus trigonodon. Это первый представитель данного вида, найденный в стране. Кроме того, это самая большая и наиболее полная окаменелость в своем роде, обнаруженная в Великобритании.

Ихтиозавр был обнаружен Джо Дэвисом, руководителем природоохранной группы Фонда дикой природы Лестершира и Ратленда, во время планового осушения острова в лагуне для изменения ландшафта. Группу палеонтологов возглавил доктор Дин Ломакс.

«Для меня было честью руководить раскопками. Британия – родина ихтиозавров, их остатки находят здесь уже более 200 лет. Несмотря на множество окаменелостей ихтиозавров, найденных в Великобритании, примечательно, что ихтиозавр Ратленда является самым большим скелетом, когда-либо найденным в стране. Это действительно беспрецедентное открытие и одна из величайших находок в британской палеонтологической истории», – Дин Ломакс.

Сейчас находка хранится в Шропшире, в двухстах километрах от Ратленда. Теперь окаменелость нужно препарировать и тщательно изучить. После этого ее планируется разместить на постоянную экспозицию там, где ее нашли изначально — в Ратленде.

Темнодонтозавры, к которым относится особь из Ратленда, интересны как представители примитивных ихтиозавров. Они на короткое время в начале юры заняли нишу крупного морского хищника. Их вымирание, вероятно, было связано с появлением крупных плиозавров. Они жили между 200 и 175 миллионами лет назад преимущественно на территории современной Западной Европы (Великобритания, Франция, Люксембург, Германия и Бельгия).

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Темнодонтозавр в представлении художника
Фото: Anglian Water
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Окаменелость на месте раскопок
Фото: Anglian Water

Темнодонтозавр известен своими невероятно большими глазами, диаметром около 20 см, которые считаются самыми большими среди всех известных животных. Он обладал изгибом хвоста, характерным для юрских ихтиозавров, и множеством конических зубов, заполняющих его челюсть, которые располагались в непрерывной канавке.

T. trigonodon был впервые описан в 1843 году. Первый образец этого вида был найден в Германии. 

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