Десятиметровый ихтиозавр найден в Великобритании

Окаменелость ихтиозавра (Ichthyosauria) длиной 10 метров, возраст которой составляет чуть более 180 миллионов лет, была найдена в природном заповеднике Ратленд-Уотер в центральной части Великобритании. Эти рептилии вырастали от 1 до 21 метра, так что найденный экземпляр смело может считаться если не гигантом, то довольно крупным среди своих сородичей животным.

Предварительно изучив окаменелость, ученые пришли к выводу, что этот образец принадлежит к виду Temnodontosaurus trigonodon. Это первый представитель данного вида, найденный в стране. Кроме того, это самая большая и наиболее полная окаменелость в своем роде, обнаруженная в Великобритании.

Ихтиозавр был обнаружен Джо Дэвисом, руководителем природоохранной группы Фонда дикой природы Лестершира и Ратленда, во время планового осушения острова в лагуне для изменения ландшафта. Группу палеонтологов возглавил доктор Дин Ломакс.