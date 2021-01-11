Детеныши мегалодона пожирали братьев и сестер в утробе матери. Зачем?

Так они выяснили, что новорожденный детеныш мегалодона был просто громадным – около двух метров в длину. Это может свидетельствовать о существовании самого большого из известных детенышей акулы. А еще нельзя игнорировать тот факт, что мегалодоны были живородящими.

Хотя большинство современных акул откладывают яйца, некоторые из них являются живородящими. К таким животным относится отряд Lamniformes, в который входят акулы мако (род Isurus), лисьи акулы (семейство Alopiidae) и большие белые акулы (Carcharodon carcharias).

Репродуктивная стратегия подобных акул позволяет эмбрионам развиваться внутри яиц, которые остаются в утробе матери, пока детеныши не будут готовы вылупиться. Первый детеныш акулы, вылупившийся внутри матери, съедает оставшиеся яйца, пожирая своих братьев и сестер. К тому времени, как детеныш покидает утробу, он уже достаточно большой и готов защищаться от хищников.

Практика поедания других эмбрионов, известная как оофагия, приводит к появлению меньшего количества живых детенышей, но считается, что выживающие акулы получают преимущество, поскольку рождаются крупнее и сильнее, чем если бы они появлялись на свет без такого родственного «подкрепления».

Авторы работы отмечают, что понимание репродуктивных стратегий мегалодона поможет определить его место в генеалогическом древе акул. Кроме того, знание о том, как именно рождались эти животные, может пролить свет на то, как мегалодон использовал питомники и конкурировал с другими доисторическими акулами.

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