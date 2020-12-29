Динозавр из «Парка Юрского периода» оказался гораздо больше своей кинематографической версии

Вышедший в 1993 году фильм режиссера Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» стал настоящим хитом кинопроката, заработав почти миллиард долларов (с учетом проката 3D-версии 2013 года фильм преодолел эту планку).

Одним из следствий популярности картины стало то, что в общественный лексикон вошли имена некоторых малоизвестных видов динозавров, таких как велоцираптор и дилофозавр. Последний, известный в научном мире как Dilophosaurus wetherilli, был представлен как существо высотой чуть больше метра с кожаным капюшоном вокруг шеи, который раскрывался и вибрировал, как у ящерицы.

На момент выхода фильма у ученых не было полного представления об этом животным, но за почти три десятилетия, прошедшие с тех пор, исследователи обнаружили немало ископаемых образцов дилофозавра. Адам Марш, научный сотрудник Техасской палеонтологической коллекции позвоночных (TVPC) и Музея Северной Аризоны, а также Мэтью Браун, директор TVPC изучили образцы и провели тщательную реконструкцию Dilophosaurus wetherilli.

Исходя из данных исследователей, настоящий дилофозавр мало походил на кинематографическую версию, которую вполне мог употребить на завтрак. Основной план тела динозавра в «Парке Юрского периода» был основан на анатомическом описании палеонтолога Сэмюэла Уэллса 1984 года и скульптурных реконструкциях костей в музейных экспонатах, а также на произведениях палеонтолога Грегори Пола в книге 1988 года «Хищные динозавры мира».