Динозавр из «Парка Юрского периода» оказался гораздо больше своей кинематографической версии
Вышедший в 1993 году фильм режиссера Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» стал настоящим хитом кинопроката, заработав почти миллиард долларов (с учетом проката 3D-версии 2013 года фильм преодолел эту планку).
Одним из следствий популярности картины стало то, что в общественный лексикон вошли имена некоторых малоизвестных видов динозавров, таких как велоцираптор и дилофозавр. Последний, известный в научном мире как Dilophosaurus wetherilli, был представлен как существо высотой чуть больше метра с кожаным капюшоном вокруг шеи, который раскрывался и вибрировал, как у ящерицы.
На момент выхода фильма у ученых не было полного представления об этом животным, но за почти три десятилетия, прошедшие с тех пор, исследователи обнаружили немало ископаемых образцов дилофозавра. Адам Марш, научный сотрудник Техасской палеонтологической коллекции позвоночных (TVPC) и Музея Северной Аризоны, а также Мэтью Браун, директор TVPC изучили образцы и провели тщательную реконструкцию Dilophosaurus wetherilli.
Исходя из данных исследователей, настоящий дилофозавр мало походил на кинематографическую версию, которую вполне мог употребить на завтрак. Основной план тела динозавра в «Парке Юрского периода» был основан на анатомическом описании палеонтолога Сэмюэла Уэллса 1984 года и скульптурных реконструкциях костей в музейных экспонатах, а также на произведениях палеонтолога Грегори Пола в книге 1988 года «Хищные динозавры мира».
I always had nightmares of the dilophosaurus in Jurassic park when I was a kid. pic.twitter.com/ihWn0gPykb— 🦁 (@DankestDev) August 11, 2020
Однако кинематографисты намеренно отошли от представления о дилофозавре в научных работах, уменьшив динозавра в размерах, чтобы избежать путаницы с другим антагонистом фильма, велоцираптором. Ядовитая слюна животного и кожаная сборка у головы тоже были художественным вымыслом.
Настоящий дилофозавр был большим животным, особенно для своего времени. Большинство динозавров позднего триаса на западе Северной Америки 200 миллионов лет назад были животными размером с индюка или орла, но Dilophosaurus wetherilli был выше человека, достигая 2,5 метра в высоту и до 7,5 метра в длину. У него были намного более длинные и сильные передние лапы, чем у других более крупных динозавров-мясоедов, таких как аллозавр и цератозавр, а также относительно длинные ноги.
Когда были обнаружены первые скелеты дилофозавра, ученые подумали, что этот вид связан с так называемыми карнозаврами Allosaurus и Streptospondylus, поэтому они реконструировали недостающие части таза, чтобы они выглядели так, как у этих животных. Но более хорошо сохранившиеся скелеты дилофозавров, обнаруженные позже, демонстрируют другую анатомию таза, промежуточную между животными из позднего триаса и поздней юры.
Как и у многих ранних динозавров и всех современных птиц, у дилофозавра были мясистые воздушные карманы из дыхательной системы, врастающие в позвонки, которые обеспечивали силу и одновременно облегчали скелет. Эти воздушные мешочки обеспечивали однонаправленный поток воздуха через легкие — другими словами, весь цикл происходил за один вдох, как у птиц и крокодилов. Этот тип дыхания обеспечивает животное большим количеством кислорода, чем двунаправленная дыхательная система млекопитающих, в которой воздух поступает как в легкие, так и из них.
Животные, которые дышат однонаправленно, имеют относительно высокий уровень метаболизма и, следовательно, высокий уровень активности, поэтому дилофозавр, вероятно, был быстрым и ловким охотником.
Компьютерная томография показала, что эти воздушные мешки также присутствуют в костях, окружающих мозг динозавра, и являются продолжением полостей носовых пазух в передней части черепа. У большинства динозавров, питающихся мясом, ребристый гребень служит «навесом» над отверстием в черепе перед глазницами, известным как анторбитальное отверстие. Но у дилофозавра это отверстие продолжается со стороны уникальных гребней, что позволяет предположить, что гребни тоже имели воздушные мешочки.
Гребни почти наверняка были покрыты кератином — тем же материалом, из которого формируются рога, когти и волосы. Возможно, они помогали представителям этого вида узнавать друг друга или привлекать партнеров. Но как воздушные мешки могли поддерживать те или иные функции гребней, неясно.
Изучив образцы пород в формации Кайента, в которых были найдены окаменелости дилофозавра, ученые определили, что животное процветало около 183 миллионов лет назад, примерно через 5-15 миллионов лет после массового вымирания в конце триаса, которое привело к потере примерно трех четвертей жизни на Земле, включая большинство крупных рептилий.
Окаменелости других организмов, обнаруженные в формации Кайента, показывают, как дилофозавр вписывался в экосистему. Это был высший хищник в населенном им речном оазисе, обсаженном хвойными деревьями. Один из образцов был найден в том же карьере, что и две особи длинношеего травоядного животного Sarahsaurus aurifontanalis.
Эти динозавры жили рядом с меньшим динозавром-мясоедом по имени мегапнозавр (Megapnosaurus) и маленьким бронированным динозавром по имени скутеллозавр (Scutellosaurus lawleri). Наиболее распространенным животным, встречающимся в формации Кайента, является ранняя черепаха кайентахелис (Kayentachelys aprix), которая плавала вместе с костистыми рыбами и пресноводными латимериями. Ранние родственники млекопитающих, в том числе тритилодонтовые (Tritylodontidae), похожие на бобров, и морганукодоны (Morganucodon), похожие на крыс, также были потенциальной добычей дилофозавров.
С публикацией исследования Марша и Брауна Dilophosaurus wetherilli стал самым документированным раннеюрским динозавром в мире. Полная версия исследования была опубликована в журнале Scientific American за январь 2021 года.
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