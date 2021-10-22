Динозавр, которого считали хищником, оказался вегетарианцем

В 1960-х годах в австралийской шахте были найдены отпечатки лап, которые ученые сперва идентифицировали как следы ископаемого хищного динозавра Eubrontes. Похожие следы встречаются по всему миру, но палеонтологи не имели дополнительной информации о животных, которые их оставили.
Главная отличительная черта такого отпечатка – три пальца, заканчивающиеся острыми когтями. Размер отпечатка варьируется от 25 до 50 см. Это позволяет предположить, что животное передвигалось на двух задних ногах, которые в длину были 1-2 метра. Длина самого динозавра достигала 5-6 метров.
Однако загвоздка вот в чем: наука не знает ни одного плотоядного динозавра, который достигал бы таких размеров в триасовый период. Ученые несколько десятилетий ломали голову над тем, кто же из хищных ящеров, живших на территории современной Австралии, мог оставить следы. До тех пор, пока Энтони Ромилио, палеонтолог из Университета Квинсленда, не собрал группу для детального изучения.
Рудник, где были найдены австралийские следы, уже давно закрыт, но в 1964 году геологи и ученые сделали гипсовые слепки, которые сейчас используются в исследованиях. На основе этих данных команда Ромилио создала виртуальную 3D-модель зверя.
Данные были разосланы научному сообществу по всему миру, и ученые пересмотрели прежние выводы. Теперь динозавра, оставившего следы, отнесли к платеозавридам (Plateosauridae). Длина его ног и впрямь составляла около 1,4 метра, длина тела – 6 метров. Он жил в конце триасового периода, около 220 миллионов лет назад.
Пересмотр находки позволяет сказать, что эти следы могут быть древнейшими следами завроподоморфа в Австралии.
Посмотрите на рекордно гигантский след динозавра, ранее найденный в Австралии.