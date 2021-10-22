Динозавр, которого считали хищником, оказался вегетарианцем

В 1960-х годах в австралийской шахте были найдены отпечатки лап, которые ученые сперва идентифицировали как следы ископаемого хищного динозавра Eubrontes. Похожие следы встречаются по всему миру, но палеонтологи не имели дополнительной информации о животных, которые их оставили.

Главная отличительная черта такого отпечатка – три пальца, заканчивающиеся острыми когтями. Размер отпечатка варьируется от 25 до 50 см. Это позволяет предположить, что животное передвигалось на двух задних ногах, которые в длину были 1-2 метра. Длина самого динозавра достигала 5-6 метров.