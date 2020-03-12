Динозавр размером с колибри найден в янтаре Мьянмы: видео

На основании этих фактов авторы предполагают, что Oculudentavis был хищником, который питался в основном беспозвоночными. Эта диета значительно отличается от нектарного рациона самых маленьких из ныне живущих птиц, таких как колибри (Trochilidae), и предполагает, что вымершие и живые птицы пошли разными путями к миниатюризации.

Ученые отмечают, что эволюционные связи между Oculudentavis и другими динозаврами и птицами определить трудно. Но этот вопрос является центральным для выяснения эволюционных последствий этого открытия. Oculudentavis может принадлежать к самой распространенной группе птиц мелового периода (около 145–66 миллионов лет назад) — энантиорнитинам. В противном случае, животное может быть гораздо более тесно связано с динозаврами, расположившимися почти посередине на эволюционном дереве между меловыми птицами и археоптериксом из юрского периода.

Эта путаница является результатом странных особенностей, замеченных в Oculudentavis. Они включают в себя многие характеристики, которые отличают найденное животное от других птиц. Это более крепкие, сросшиеся кости и пропорционально увеличенные сенсорные органы относительно общего размера тела. Вместе с этим, форма склеральных косточек и то, как зубы животного крепились к его челюсти, роднит его не с динозаврами или птицами, а с ящерицами.