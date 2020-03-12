Динозавр размером с колибри найден в янтаре Мьянмы: видео
Исследователи обнаружили в кусочке янтаря окаменелый череп крошечного существа, напоминающего птицу, но, по мнению ученых, относящегося к динозаврам. Находку представила палеонтолог Джингмай О’Коннор из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных в Пекине. Исследование опубликовано в Nature.
Ранее неизвестный вид получил название Oculudentavis khaungraae, что дословно можно перевести как «глазастая и зубастая птица». Это имя было выбрано из-за двух необычных особенностей черепа, каждая из которых предоставляет свидетельства о вероятном образе жизни этого вида возрастом 99 миллионов лет.
В черепе длиной всего 7,1 миллиметра преобладают две большие глазницы, содержащие склеральные кольца — костные образования у птиц, поддерживающие глаза и позволяющие лучше их фокусировать. Отверстие в центре этих косточек узкое, что ограничивает доступ света в глаз и является убедительным доказательством того, что Oculudentavis был активен в дневное время.
Челюсти существа содержат много маленьких зубов. Это может показаться странным, учитывая отсутствие зубов у современных птиц, но на самом деле зубы распространены среди ранних ископаемых птиц. Тем не менее, у Oculudentavis больше зубов, чем у других птиц того периода, и они «уходят» необычайно далеко вглубь челюсти — вплоть до области прямо под глазом.
На основании этих фактов авторы предполагают, что Oculudentavis был хищником, который питался в основном беспозвоночными. Эта диета значительно отличается от нектарного рациона самых маленьких из ныне живущих птиц, таких как колибри (Trochilidae), и предполагает, что вымершие и живые птицы пошли разными путями к миниатюризации.
Ученые отмечают, что эволюционные связи между Oculudentavis и другими динозаврами и птицами определить трудно. Но этот вопрос является центральным для выяснения эволюционных последствий этого открытия. Oculudentavis может принадлежать к самой распространенной группе птиц мелового периода (около 145–66 миллионов лет назад) — энантиорнитинам. В противном случае, животное может быть гораздо более тесно связано с динозаврами, расположившимися почти посередине на эволюционном дереве между меловыми птицами и археоптериксом из юрского периода.
Эта путаница является результатом странных особенностей, замеченных в Oculudentavis. Они включают в себя многие характеристики, которые отличают найденное животное от других птиц. Это более крепкие, сросшиеся кости и пропорционально увеличенные сенсорные органы относительно общего размера тела. Вместе с этим, форма склеральных косточек и то, как зубы животного крепились к его челюсти, роднит его не с динозаврами или птицами, а с ящерицами.
Изучение Oculudentavis khaungraae еще не завершено. Джингмай О’Коннор надеется, что в ближайшие годы появятся новые методы, еще более информативные, чем компьютерная томография, которые позволят узнать больше о биохимии этого динозавра, не разрушая образец.
Oculudentavis на данный момент является самым маленьким известным динозавром, и человечество, вероятно, никогда бы о нем не узнало, если бы не бирманский янтарь. В других условиях подобная окаменелость не сохранилась бы в течение миллионов лет.
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