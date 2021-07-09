Динозавр с «руками-ножницами» найден в Каталонии

Динозавр получил имя Portellsaurus sosbaynati. Он жил на территории современной Испании примерно 130 миллионов лет назад. Он имел очень острые когти, при этом на большом пальце коготь скорее напоминал шип. С помощью такого «инструментария» удобно отбиваться от хищников, а также... нарезать фрукты! Динозавр был травоядным и, вероятно, активно использовал свои «руки-ножницы» для сбора и измельчения пищи.

У него также были очень большие ноздри, что указывает на острое обоняние, необходимое для поиска растений. В длину он достигал 8 метров и весил не менее 3600 килограммов. Его тело заканчивалось гигантским хвостом, который он для сохранения равновесия поднимал вертикально, и тогда могло показаться, что его высота превышает три метра.

Исследователи видят связь Portellsaurus sosbaynati с рядом других динозавров, ранее найденных на территории Нигера и Китая. Каталонская находка позволяет больше узнать об эволюции орнитопод, которые изначально были миниатюрными, но за миллионы лет выросли как в размерах, так и в численности.

Узнайте, как устроен мозг динозавра.