Динозавры могли охотиться стаями: новое исследование

Среди прочего там находились останки четырех хищных динозавров (трех взрослых и одного подростка) из рода тератофоней (Teratophoneus), который относится к семейству тираннозавриды. Самым крупным представителем этого семейства является знаменитый тираннозавр рекс (Tyrannosaurus rex), чья длина достигала 12,3 метра. Единственный известный до недавних пор тератофоней был описан в 2011 году как Teratophoneus curriei. С учетом найденных в штате Юта останков ученые могут назвать среднюю величину этих животных: до девяти метров.

Анализ ископаемых костей и окружающей породы показал, что динозавры из «Карьера радуг» погибли вместе, практически одновременно, примерно 76 миллионов лет назад. Их останки, располагавшиеся в русле реки, не были принесены течением. И это – уже третье свидетельство того, что тираннозавриды могли охотиться стаями. Впервые такая теория возникла после открытия костей 12-ти динозавров в Канаде около 20 лет назад. Второе массовое «захоронение» позже было найдено в штате Монтана.