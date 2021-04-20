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National Geographic Россия №208, апрель 2021
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Палеонтология

Динозавры могли охотиться стаями: новое исследование

Анастасия Баринова
20 апреля 2021
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Тератофоней атакует паразауролофа
Фото: Wikipedia
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Доктор Алан Титус на месте раскопок
Фото: Natural History Museum of Utah
Гигантские животные оказались способными выстраивать социальные связи.

Специалисты американского Бюро управления земельными ресурсами подвели промежуточные итоги изучения огромного массива окаменелостей, которые были найдены в парке Grand Staircase–Escalante National Monument (штат Юта) в 2014 году. Здесь сохранились кости рыб, черепах, аллигаторов и других доисторических животных, и в таком большом количестве, что в это трудно поверить. Потому место раскопок получило прозвище «Карьер радуг и единорогов» (The Rainbows and Unicorns Quarry). 

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Natural History Museum of Utah

Среди прочего там находились останки четырех хищных динозавров (трех взрослых и одного подростка) из рода тератофоней (Teratophoneus), который относится к семейству тираннозавриды. Самым крупным представителем этого семейства является знаменитый тираннозавр рекс (Tyrannosaurus rex), чья длина достигала 12,3 метра. Единственный известный до недавних пор тератофоней был описан в 2011 году как Teratophoneus curriei. С учетом найденных в штате Юта останков ученые могут назвать среднюю величину этих животных: до девяти метров. 

Анализ ископаемых костей и окружающей породы показал, что динозавры из «Карьера радуг» погибли вместе, практически одновременно, примерно 76 миллионов лет назад. Их останки, располагавшиеся в русле реки, не были принесены течением. И это – уже третье свидетельство того, что тираннозавриды могли охотиться стаями. Впервые такая теория возникла после открытия костей 12-ти динозавров в Канаде около 20 лет назад. Второе массовое «захоронение» позже было найдено в штате Монтана.

Критики заявляли, что у динозавров просто не было умственных способностей, необходимых для сложного социального взаимодействия. Однако открытие палеонтологов из Бюро управления земельными ресурсами – третье в этом ряду – снова подтверждает гипотезу. Ученые подчеркивают, что на месте гибели этих особей нет никаких следов ловушек или других понятных причин, почему они погибли одновременно: объяснением может быть только групповая охота в стае, как это делают, например, волки. Наличие среди взрослых динозавров юной особи также может говорить о совместном воспитании потомства.

И это настолько сильно меняет научные представления о доисторических животных, что экспертное сообщество ждет дополнительных доказательств. На это вполне можно рассчитывать: начатые в 2014 году раскопки продолжаются до сих пор. 

Узнайте о других динозаврах, населявших территорию современного штата Юта.

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