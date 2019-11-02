Динозавры на продажу

Сидя у бассейна в мотеле в Тусоне, штат Аризона, врач-хирург взахлеб рассказывает об окаменелых черепах. Один он захватил с собой – провез в ручной клади, когда летел в Тусон, – и теперь вот восхищается идеальным состоянием черепной коробки и отверстий, где когда-то проходили лицевые нервы.

«Это канал глазного нерва, – говорит он так, будто мозг в черепе все еще жив. – А вот отверстие для отводящего нерва, который обеспечивал боковое движение глаз, и тройничный нерв, отвечавший за чувствительность кожи на морде». Хирург попросил не указывать его имя в статье. Обладание коллекцией ископаемых черепов заставляет его одновременно ликовать и нервничать, как и многих других коллекционеров, прибывших в город, чтобы посетить выставку-продажу поделочных камней и минералов. Хирург уже строит «частный музей» для размещения своих сокровищ. И усмехается при мысли о том, чтобы выставить их в хронологическом порядке: черепа аллозавра длиной почти метр, зубастого морского монстра эласмозавра и птеранодона – самый полный из найденных на сегодняшний день.