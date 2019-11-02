Динозавры на продажу
Сидя у бассейна в мотеле в Тусоне, штат Аризона, врач-хирург взахлеб рассказывает об окаменелых черепах. Один он захватил с собой – провез в ручной клади, когда летел в Тусон, – и теперь вот восхищается идеальным состоянием черепной коробки и отверстий, где когда-то проходили лицевые нервы.
«Это канал глазного нерва, – говорит он так, будто мозг в черепе все еще жив. – А вот отверстие для отводящего нерва, который обеспечивал боковое движение глаз, и тройничный нерв, отвечавший за чувствительность кожи на морде». Хирург попросил не указывать его имя в статье. Обладание коллекцией ископаемых черепов заставляет его одновременно ликовать и нервничать, как и многих других коллекционеров, прибывших в город, чтобы посетить выставку-продажу поделочных камней и минералов. Хирург уже строит «частный музей» для размещения своих сокровищ. И усмехается при мысли о том, чтобы выставить их в хронологическом порядке: черепа аллозавра длиной почти метр, зубастого морского монстра эласмозавра и птеранодона – самый полный из найденных на сегодняшний день.
Охотники за ископаемыми – явление довольно распространенное в наши дни. Некоторые, как этот хирург, относятся к делу настолько серьезно, что их можно принять за профессиональных палеонтологов. (Этот любитель покупает окаменелости прямо в породе и проводит значительную часть своего свободного времени, осторожно высвобождая их из каменных темниц.) Другие коллекционеры, похоже, в основном идут на поводу мальчишеской страсти к большим, страшным – и дорогим – чудовищам.
«Лучше всего продаются челюсти, когти и рога», – признается один из торговцев.
Среди коллекционеров есть несколько богатейших людей планеты. Например, один китайский застройщик, который засмотрелся на выставленный здесь, в Тусоне, на продажу – всего за 750 тысяч долларов – скелет ихтиозавра, крупной морской рептилии. Он тоже не горел желанием попасть на страницы журнала: громко откашлявшись, оборвал переводчика и с мрачным видом удалился в сторону стегозавра за три миллиона долларов.
Страсть к палеонтологии среди частных коллекционеров приводит к тому, что остатки динозавров и других ископаемых гигантов могут появиться практически где угодно. Так, в фойе приморского летнего коттеджа в Массачусетсе гостей, приехавших на выходные, встречают костный воротник и рога трицератопса, а с потолка в гостиной свисает скелет морского гиганта мозазавра – длиной более пяти метров. На юге Калифорнии огромный ихтиозавр украсил ванную комнату местного коллекционера, потому что в гостиной все уже было забито окаменелостями. В Дубае 24-метровый диплодок привлекает гостей торгового центра. А в калифорнийской Санта-Барбаре один из наиболее полных черепов тираннозавра угнездился в холле компьютерной компании, злобно скаля зубы на равнодушную секретаршу, сидящую прямо напротив.
Коллекционеры обычно не любят рассказывать о принадлежащих им окаменелостях, потому что ученые их деятельность не одобряют.
Коллекционеры обычно не любят рассказывать о принадлежащих им окаменелостях, потому что коммерциализация палеонтологии давно вызывает яростные споры. Все началось в 1997 году с аукциона, на который был выставлен тираннозавр по имени Сью. Этот скелет, найденный коммерческой палеонтологической экспедицией, в итоге попал в Филдовский музей естественной истории в Чикаго, но цена сделки – 8,4 миллиона долларов – породила у некоторых землевладельцев мечты о новом Клондайке. Наоборот, профессиональные палеонтологи стали опасаться, что самые важные находки уплывут к торговцам-толстосумам, которым научная значимость окаменелостей до лампочки.
Но ожидаемая золотая лихорадка не наступила: на рынке образовался избыток тираннозавров, а другие неплохие образцы удается сбыть только через несколько лет после объявления о продаже, и лишь снизив цену.
Причиной падения спроса стали громкие скандалы, сопровождающие любой сомнительный бизнес, – фальшивые окаменелости из Китая, незаконно вывезенные из Монголии гнезда ящеров, небрежные и часто незаконные раскопки, ведущие к бессистемному разграблению ценных местонахождений. Все это враждебно настроило многих ученых-палеонтологов против частных коллекционеров: ведь многие из них рассматривают редкие окаменелости, содержащие ценную информацию об истории планеты, лишь как украшение интерьеров.
На выставке в Тусоне один дилер настойчиво предлагал посетителю ногу апатозавра, восклицая: «Отличное барбекю выйдет!» Другой – хвастался, что его родной город в Германии – «город миллионеров». Он предлагал позолоченный слепок черепа тираннозавра некоему взыскательному покупателю, «чтобы все его друзья ахнули». Неудивительно, что палеонтологи в своих блогах призывают власти изымать ископаемые на основании Закона о принудительном отчуждении частной собственности, чтобы преподать урок «тем, кто наживается, открыто издеваясь над наукой».
Частные коллекционеры и палеонтологи из музеев порой сотрудничают – в основном из-за нехватки у музеев средств.
Несмотря на войну на словах, музеи вынуждены прибегать к услугам частных коллекционеров и «черных копателей». Происходит это прежде всего из-за недостаточного финансирования: музеи сокращают исследовательские команды и бюджеты. «Частные коллекционеры копают гораздо больше ученых, – объясняет директор Смитсоновского национального музея естественной истории Кирк Джонсон. – Мы уезжаем в экспедицию на три недели отпуска. А они могут позволить себе вести раскопки пять месяцев».
Некоторые экспонаты из частных собраний в итоге попадают в крупные музеи – их принимают при условии, что у владельцев есть документы, подтверждающие происхождение окаменелостей. Обычно эти дарители являются не коллекционерами, которые покупали кости динозавров, а их наследниками, которые поняли, что окаменевшие черепа отнюдь не создают уют в доме и что с них хлопотно смахивать пыль.