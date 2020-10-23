Динозавры с крыльями как у летучих мышей оказались неуклюжими летунами
За последнее десятилетие ученые открыли два вида авиал (клада летающих динозавров, включающая птиц), которые имели перепончатые крылья как у летучих мышей. В 2015 году исследователи описали вид И чи (Yi qi) — небольшого существа весом около 380 граммов, питавшегося насекомыми, а четыре года спустя был открыт вид Ambopteryx longibrachium, который предположительно достигал 32 сантиметров в длину и обладал размахом крыльев чуть меньше полуметра.
Оба вида были отнесены к скансориоптеригидам (Scansoriopterygidae) — семейству позднеюрских оперенных динозавров из клады манирапторов. Теперь группа палеонтологов во главе с Александром Дечекки из Университета Маунт-Марти в Су-Фолс провела исследование с целью определить летательные способности двух недавно открытых видов.
И чи и A.longibrachium жили около 160 миллионов лет назад и имели крылья с перепонками из тонкой кожи, натянутой между удлиненными костями рук. Чтобы оценить их способность к полету ученые использовали для повторного анализа динозавров лазерно-стимулированную флуоресцентную визуализацию, которая может улавливать детали мягких тканей, таких как мембраны или хрящи в окаменелостях.
Команда сделала новые оценки веса животных, формы и размаха крыльев, а затем смоделировала, как эти особенности могут быть преобразованы в взмахи, планирование или взлет.
Новый анализ подтвердил, что у этих двух динозавров была структура крыльев, сильно отличающаяся от крыльев с оперением. Это доказывает, что оба метода полета развивались независимо друг от друга.
У и чи и амбоптерикса, например, были удлиненные кости передних конечностей между перепончатыми крыльями, а также специальная кость запястья, которая поддерживала мембрану. С другой стороны, скелеты крыльев птиц состоят из удлиненных пястных костей, похожих на кости пальцев.
Выяснилось, что анатомия и чи и амбоптерикса позволяла им планировать на короткие расстояния от дерева к дереву. Их отношение массы тела к крылу было слишком высоким, чтобы они могли оставаться в воздухе и планировать большие расстояния.
Для полета им не хватало и других атрибутов, которые есть у более подкованных летчиков, включая птиц, летучих мышей и птерозавров. Например, ориентация крыльев динозавров предполагает, что они не были предназначены для взмахов вращением. К тому же на груди динозавров нет никаких свидетельств того, что у современных птиц считается ключевыми летными мышцами.
По словам исследователей, стратегия и чи и амбоптерикса оказалась эволюционным тупиком. Всего через несколько миллионов лет после них, примерно 150 миллионов лет назад, в летописи окаменелостей появляется древняя птица археоптерикс. Дечекки отмечает, что он тоже не был хорошим летчиком, но был более сильным планером и, возможно, мог немного махать крыльями. По его словам, более поздние вариации продолжали улучшать летные способности динозавров.
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