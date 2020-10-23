Динозавры с крыльями как у летучих мышей оказались неуклюжими летунами

За последнее десятилетие ученые открыли два вида авиал (клада летающих динозавров, включающая птиц), которые имели перепончатые крылья как у летучих мышей. В 2015 году исследователи описали вид И чи (Yi qi) — небольшого существа весом около 380 граммов, питавшегося насекомыми, а четыре года спустя был открыт вид Ambopteryx longibrachium, который предположительно достигал 32 сантиметров в длину и обладал размахом крыльев чуть меньше полуметра.

Оба вида были отнесены к скансориоптеригидам (Scansoriopterygidae) — семейству позднеюрских оперенных динозавров из клады манирапторов. Теперь группа палеонтологов во главе с Александром Дечекки из Университета Маунт-Марти в Су-Фолс провела исследование с целью определить летательные способности двух недавно открытых видов.

И чи и A.longibrachium жили около 160 миллионов лет назад и имели крылья с перепонками из тонкой кожи, натянутой между удлиненными костями рук. Чтобы оценить их способность к полету ученые использовали для повторного анализа динозавров лазерно-стимулированную флуоресцентную визуализацию, которая может улавливать детали мягких тканей, таких как мембраны или хрящи в окаменелостях.

Команда сделала новые оценки веса животных, формы и размаха крыльев, а затем смоделировала, как эти особенности могут быть преобразованы в взмахи, планирование или взлет.