Динозавры стали каннибалами в трудные для них времена

В нашем обществе каннибализм — табу, однако для многих животных питание себе подобными является распространенной тактикой выживания. То, что к ней обращались еще динозавры, не вызывает особого удивления, однако ученые обнаружили, что древние рептилии далеко не всегда были такими беспринципными хищниками.
Найденные палеонтологами окаменелые останки динозавров, возраст которых оценили примерно в 150 млн лет, позволили приоткрыть завесу тайны над тем, как юрские хищники превратились еще и в каннибалов.
Следы укусов на костях динозавров встречаются гораздо реже, чем мы можем подумать, а еще реже можно опознать кусавшего. Отпечатки зубов теропод (хищных динозавров, к подотряду которых относятся велоцираптор и знаменитый ти-рекс, а сейчас к ним причисляют и современных птиц) встречались всего в нескольких процентах окаменелых находок.
Карьер Майгатт-Мур в штате Колорадо (США) вполне можно назвать аномальным в этом плане местом: там было найдено невероятно много окаменелых останков динозавров со следами зубов, явно оставленными тероподами. Ученые из университета Теннесси, университета Колорадо Меса и других исследовательских заведений воспользовались шансом изучить следы этих укусов, чтобы понять, какой род теропод несет ответственность за такие «покусы» собратьев.
Из 2368 костей, найденных в карьере (исключая несколько экспонатов, проданных частным коллекционерам или взятых на прокат музеями), чуть менее трети несли следы зубов какого-то теропода. При внимательном изучении можно было заключить, что полторы сотни миллионов лет назад кости собратьев чаще всего грыз большой теропод — вероятно, аллозавр. Во всяком случае, следы были достаточно крупными, чтобы их оставил такой же крупный владелец — либо аллозавр, либо другой хищник, цератозавр. Также ученые не исключают возможности, что каннибалами являлись другие тероподы — например, заурофаганакс (Saurophaganax) или торвозавр (Torvosaurus).
В то время как большинство отпечатков зубов были найдены на костях крупных травоядных животных, 17% костей принадлежали другим хищным динозаврам — тем же аллозаврам в том числе.
Анализ отпечатков помог выяснить, что следы зубов оставлены далеко не в результате жестоких драк: с такой силой хищники кусают кости, когда пытаются добраться до питательного костного мозга. К тому же отметины были обнаружены на тех частях скелета, где находятся наиболее мягкие и «аппетитные» места, что указывает на целенаправленное поедание животного. Это не первый пример того, как динозавры могут обгладывать кости своих собратьев. Хотя такие свидетельства всплывают время от времени, ученые впервые обнаружили отметины зубов в таком количестве в месте массового скопления окаменелых останков динозавров.
Исследователи отмечают, что несложно представить, как в тяжелые для аллозавров времена те взглянули на своих сородичей как на добычу; возможно, они также питались уже мертвыми тероподами.
Ученые высказали предположение, что местность близ карьера в Юрском периоде не располагала к сытной жизни: экосистемы в то время часто подвергались пожарам и засухам, что могло привести к нехватке привычной добычи и вынудить динозавров стать каннибалами.
Исследование опубликовано в журнале PLOS One.