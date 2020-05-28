Динозавры стали каннибалами в трудные для них времена

В нашем обществе каннибализм — табу, однако для многих животных питание себе подобными является распространенной тактикой выживания. То, что к ней обращались еще динозавры, не вызывает особого удивления, однако ученые обнаружили, что древние рептилии далеко не всегда были такими беспринципными хищниками.

Найденные палеонтологами окаменелые останки динозавров, возраст которых оценили примерно в 150 млн лет, позволили приоткрыть завесу тайны над тем, как юрские хищники превратились еще и в каннибалов.

Следы укусов на костях динозавров встречаются гораздо реже, чем мы можем подумать, а еще реже можно опознать кусавшего. Отпечатки зубов теропод (хищных динозавров, к подотряду которых относятся велоцираптор и знаменитый ти-рекс, а сейчас к ним причисляют и современных птиц) встречались всего в нескольких процентах окаменелых находок.

Карьер Майгатт-Мур в штате Колорадо (США) вполне можно назвать аномальным в этом плане местом: там было найдено невероятно много окаменелых останков динозавров со следами зубов, явно оставленными тероподами. Ученые из университета Теннесси, университета Колорадо Меса и других исследовательских заведений воспользовались шансом изучить следы этих укусов, чтобы понять, какой род теропод несет ответственность за такие «покусы» собратьев.