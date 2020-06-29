Динозавры: теплокровные или холоднокровные?

В 2014 году, после кропотливых исследований 21 вида динозавров, ученые из Университета Нью-Мексико (США) пришли к выводу, что динозавры были так называемыми мезотермами и не относились ни к теплокровным, ни к холоднокровным животным.

Теплокровные животные нуждаются в более интенсивном питании, обладают большей энерговооруженностью и способны на быстрые движения и интенсивную работу мозга. Холоднокровные лишены этих преимуществ, зато они более экономно тратят энергию и не нуждаются в интенсивном питании.

Американские палеонтологи отнесли динозавров к мезотермическим видам, которыми сегодня являются некоторые виды акул, черепах и тунцовые породы рыб. Однако после их коллеги из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (США) выразили категорическое несогласие с ними.

Нью-йоркские палеонтологи уверяют, что результаты прошлогодних исследований являются ошибочными и на самом деле динозавры были теплокровными, как млекопитающие. Причиной неправильных выводов, по мнению ученых, является некорректный анализ данных.

Очевидно, реакция научного сообщества не заставит себя долго ждать, и вскоре мы узнаем новые подробности и гипотезы о динозаврах.