Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Палеонтология

Динозавры: теплокровные или холоднокровные?

Популярная Механика
29 июня 2020
/upload/iblock/0f5/0f528c135be81627a78153bb76335715.jpg
Теперь динозавров можно увидеть разве что в парках развлечений
Фото: Irina Kaptsova
Палеонтологи провели огромное количество времени, изучая окаменелые останки динозавров. Несмотря на все усилия, к бывшим хозяевам планеты остается еще множество вопросов — в том числе, были ли они холоднокровными.

В 2014 году, после кропотливых исследований 21 вида динозавров, ученые из Университета Нью-Мексико (США) пришли к выводу, что динозавры были так называемыми мезотермами и не относились ни к теплокровным, ни к холоднокровным животным.

Теплокровные животные нуждаются в более интенсивном питании, обладают большей энерговооруженностью и способны на быстрые движения и интенсивную работу мозга. Холоднокровные лишены этих преимуществ, зато они более экономно тратят энергию и не нуждаются в интенсивном питании.

Американские палеонтологи отнесли динозавров к мезотермическим видам, которыми сегодня являются некоторые виды акул, черепах и тунцовые породы рыб. Однако после их коллеги из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук (США) выразили категорическое несогласие с ними.

Нью-йоркские палеонтологи уверяют, что результаты прошлогодних исследований являются ошибочными и на самом деле динозавры были теплокровными, как млекопитающие. Причиной неправильных выводов, по мнению ученых, является некорректный анализ данных.

Очевидно, реакция научного сообщества не заставит себя долго ждать, и вскоре мы узнаем новые подробности и гипотезы о динозаврах.

Узнайте, зачем коалы обнимают деревья?

рекомендации
Instagram

У нас есть очень красивый Инстаграм – присоединяйтесь!

Бинокль

Как выбрать бинокль? Объясняем на примере Canon

Карта, Россия

Карта России для летнего путешествия