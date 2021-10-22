Динозавры жили стадами еще 192 миллиона лет назад
Кладбище юрского периода в аргентинской Патагонии содержит более сотни окаменелых яиц и костей 80 мусзавров Mussaurus patagonicus, включая как взрослых особей, так и только что вылупившихся детенышей. Согласно новому исследованию, этот объект предполагает, что динозавры жили стадами еще 192 миллиона лет назад.
По словам исследователей, это открытие является самым старым зарегистрированным свидетельством того, что динозавры жили стадами, и предполагает, что они проявляли социально сложное, стадное поведение на 40 миллионов лет раньше, чем считалось до этого.
С 2002 года палеонтолог Диего Пол из Museo Paleontológico Egidio Feruglio и его коллеги проводили часть полевых сезонов, раскапывая относительно небольшой участок площадью около квадратного километра в формации Лагуна-Колорада в южной Патагонии.
За прошедшие годы команда Пола обнаружила более 100 яиц и окаменелости десятков новых особей M. patagonicus. Образцы включают динозавров шести разных стадий жизни, от эмбрионов до взрослых особей.
Предыдущие исследования показали, что мусзавр откладывал яйца с мягкой кожистой скорлупой и, вероятно, ходил на четырех ногах в младенчестве, переходя к двуногой ходьбе вскоре после своего рождения. Но теперь у исследователей достаточно доказательств, что эти зауроподоморфы (группа травоядных длинношеих динозавров) жили стадами.
Команда предполагает, что зауроподоморфы начали вести стадный образ жизни, когда эволюционировали в гигантских животных. На протяжении большей части триасового периода (от 252 до 201 миллионов лет назад) динозавры были небольшими, размером с лошадей. Но в период между 227 и 208 миллионами лет назад зауроподоморфы стали большими, изменив размер своего тела на два порядка, пишут исследователи.
Тем не менее, эти существа откладывали крошечные яйца. В случае M. patagonicus вылупившиеся птенцы были размером с цыпленка и вырастали до шести метров в длину при весе до полутора тонн.
Во время раскопок палеонтологи обнаружили яйца, расположенные группами, что свидетельствует о том, что что самцы или самки M. patagonicus выкапывали ямы, которые затем использовали в качестве гнезд. В гнездах было от восьми до 30 яиц. Рентгеновская компьютерная томография (КТ) пяти из этих гнезд показала, что яйца расположены в два-три слоя и содержат косточки эмбрионов M. patagonicus.
На участке были и другие скопления динозавров на разных стадиях жизни, в том числе группа из 11 молодых особей в возрасте до года, две взрослые особи, найденные вместе и девять особей, почти достигших взрослого возраста.
Ученые полагают, что эти конкретные динозавры погибли из-за засухи. Большинство животных умирало лежа, не в силах подняться с земли, а затем были покрыты принесенной ветрами пылью.