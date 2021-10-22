Кладбище юрского периода в аргентинской Патагонии содержит более сотни окаменелых яиц и костей 80 мусзавров Mussaurus patagonicus, включая как взрослых особей, так и только что вылупившихся детенышей. Согласно новому исследованию, этот объект предполагает, что динозавры жили стадами еще 192 миллиона лет назад.

По словам исследователей, это открытие является самым старым зарегистрированным свидетельством того, что динозавры жили стадами, и предполагает, что они проявляли социально сложное, стадное поведение на 40 миллионов лет раньше, чем считалось до этого.