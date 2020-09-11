ДНК неандертальца удалось извлечь и секвенировать из зуба возрастом 80 000 лет

Десятки тысяч лет коренной зуб неандертальца покоился в неглубоком захоронении на полу пещеры Стайня на территории современной Польши. Все это время жизнеспособная митохондриальная ДНК оставалась запертой внутри — и теперь ученые, наконец, раскрыли ее секреты.

Согласно новому исследованию, зуб, обозначенный как Stajnia S5000, принадлежал неандертальцу, жившему не менее 80 000 лет назад. Это означает, что он ходил по земле во время переломного периода экологических потрясений в истории неандертальцев.

Ландшафт центрально-восточной Европы претерпел довольно драматические изменения около 100 000 лет назад, в период среднего палеолита. Мир находился в тисках ледникового периода, и среда обитания неандертальцев на северо-западе и в центральной Европе изменились от густых лесов до холодных степей и тайги.

По мере того, как регионы замерзали, популяции неандертальцев сокращались, а затем снова восстанавливались, когда климатические условия на время становились более щадящими. Именно во время одного из этих периодов — известного как стадия морских изотопов 5a (MIS 5a), начавшаяся около 82000 лет назад — алтайские неандертальцы в Центральной Азии были заменены популяциями западноевропейских неандертальцев.

Но несмотря на то, что многие европейские неандертальцы бежали в более умеренные с точки зрения климата регионы, некоторые из них сумели адаптироваться к новым условиям и остались на территории современной Франции, Польши и Кавказа. Об этом говорят находки клиновидных орудий неандертальцев, которые известны как микокская технология.