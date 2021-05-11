Доисторическая «матрешка»: рачок в кальмаре, кальмар в акуле

Дальнейшее развитие событий отлично показывает принципы питания древних морских обитателей. В отличие от кальмаров, белемниты не были полностью мягкими: у них была похожая на клюв конусообразная раковина. Акула мастерски откусила только мягкую плоть, выплюнув острую раковину. Упав на морское дно, останки кальмара и его еды со временем окаменели.

Пищеварение доисторической акулы, в отличие от ихтиозавров или древних крокодилов, не было приспособлено под твердые фрагменты: науке известна одна окаменелая акула, тоже относящаяся к юрскому периоду, в желудке которой находилось несколько белемнитовых «клювов», и именно они стали причиной ее смерти.