Доисторическая «матрешка»: рачок в кальмаре, кальмар в акуле

Группа ученых из Германии и Швейцарии исследовала окаменелость, найденную в 1970 году в карьере неподалеку от Штутгарта. Образец долгое время находился в частной коллекции, пока в 2019 году его не увидел Гюнтер Швайгерт (Günter Schweigert), куратор юрских и меловых беспозвоночных Государственного музея естествознания Штутгарта. Он убедил музей приобрести объект, а теперь научная группа представила результаты своего исследования.
В раннем юрском периоде существо, похожее на кальмара – их относят к вымершему отряду головоногих моллюсков белемниты (Belemnitida) – поймало ракообразное, предка современных омаров, и приступило к трапезе. Закончить начатое ему не удалось: его схватил более крупный хищник.
Дальнейшее развитие событий отлично показывает принципы питания древних морских обитателей. В отличие от кальмаров, белемниты не были полностью мягкими: у них была похожая на клюв конусообразная раковина. Акула мастерски откусила только мягкую плоть, выплюнув острую раковину. Упав на морское дно, останки кальмара и его еды со временем окаменели.
Пищеварение доисторической акулы, в отличие от ихтиозавров или древних крокодилов, не было приспособлено под твердые фрагменты: науке известна одна окаменелая акула, тоже относящаяся к юрскому периоду, в желудке которой находилось несколько белемнитовых «клювов», и именно они стали причиной ее смерти.
Данная окаменелость показывает, как животные юрского периода учатся отличать съедобные участки на телах своих жертв от совершенно неподходящих. Это наблюдение вдохновило ученых на создание нового палеонтологического термина: «пабулит» (pabulite) – от латинского слова «еда» (pabulum) и греческого «камень» (lithos). Несъедобные останки – не те, что не удалось переварить, а те, что были отвергнуты сразу – ранее уже обнаруживались. И хотя фрагменты черепа, плавники и хвосты древних существ могут показаться менее ценными, чем целые окаменелости, но и они помогают специалистам формировать уникальную картину пищевой сети юрского периода.
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