Доисторический адский муравей, застрявший в янтаре, мучает свою жертву уже 99 миллионов лет

На сегодняшний день на планете насчитывается около 15 000 видов муравьев, и это только те виды, которые определили и описали ученые. По их оценкам, в ближайшее время предстоит идентифицировать еще около 10 000 этих членистоногих.

На разнообразие этих существ указывают и окаменелые останки их предков. Среди них выделяется группа, которую ученые неофициально называют адские муравьи. К ним относятся 16 видов, 14 из которых обнаружены в последние десятилетия.

Адские муравьи известны из янтарных месторождений, которые датируются 78-100 млн лет назад. Это необычные насекомые с анатомическими особенностями, отличающими их от любых видов, живущих на Земле сегодня.

Один из таких муравьев был найден в 2017 году в штате Качин в Мьянме. Более того, палеонтологам посчастливилось изучить не только самого муравья, но и его жертву, в которую хищник вцепился своими мощными подобиями челюстей, прежде чем оба участника сцены не застыли в янтаре навсегда.

По словам ученых, этот жестокий хищник — недавно идентифицированный вид доисторического муравья, известный как Ceratomyrmex ellenbergeri, и мы впервые видим, как адский муравей активно питается. Его еда — это вымерший родственник таракана Caputoraptor elegans.

В то время как мандибулы (нижняя челюсть у позвоночных, жвалы у насекомых) современных муравьев движутся в горизонтальной плоскости, мандибулы адских муравьев двигались вертикально, как человеческие челюсти.