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Палеонтология

Доисторический адский муравей, застрявший в янтаре, мучает свою жертву уже 99 миллионов лет

Михаил Сысоев
07 августа 2020
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Фото: Phillip Barden
В Мьянме нашли уникальный кусочек янтаря, запечатлевший захватывающую сцену.

На сегодняшний день на планете насчитывается около 15 000 видов муравьев, и это только те виды, которые определили и описали ученые. По их оценкам, в ближайшее время предстоит идентифицировать еще около 10 000 этих членистоногих. 

На разнообразие этих существ указывают и окаменелые останки их предков. Среди них выделяется группа, которую ученые неофициально называют адские муравьи. К ним относятся 16 видов, 14 из которых обнаружены в последние десятилетия. 

Адские муравьи известны из янтарных месторождений, которые датируются 78-100 млн лет назад. Это необычные насекомые с анатомическими особенностями, отличающими их от любых видов, живущих на Земле сегодня. 

Один из таких муравьев был найден в 2017 году в штате Качин в Мьянме. Более того, палеонтологам посчастливилось изучить не только самого муравья, но и его жертву, в которую хищник вцепился своими мощными подобиями челюстей, прежде чем оба участника сцены не застыли в янтаре навсегда. 

По словам ученых, этот жестокий хищник — недавно идентифицированный вид доисторического муравья, известный как Ceratomyrmex ellenbergeri, и мы впервые видим, как адский муравей активно питается. Его еда — это вымерший родственник таракана Caputoraptor elegans.

В то время как мандибулы (нижняя челюсть у позвоночных, жвалы у насекомых) современных муравьев движутся в горизонтальной плоскости, мандибулы адских муравьев двигались вертикально, как человеческие челюсти. 

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Phillip Barden Строение головы адского муравья

Ведущий автор исследования Филипп Барден из Технологического института в Нью-Джерси объяснил, что С. ellenbergeri использовал длинный рог и челюсти, чтобы захватывать свою добычу за шею. 

«Как только жертва была захвачена таким образом, муравей, скорее всего, переходил на обездвиживающий укус. То, как была захвачена добыча, подтверждает, что адские муравьи передвигали свои ротовые органы вертикально, а не горизонтально, как мы видим у живущих муравьев и, по сути, у всех насекомых», — Филипп Барден.

По словам Бардена, это вертикальное движение мандибулы привело к развитию всевозможных странных рогов и других ротовых частей в этой древней линии. 

Считается, что адские муравьи вымерли вместе с динозаврами около 66 миллионов лет назад. Барден говорит, что, увидев, как адские муравьи нападали на добычу, можно понять, как появились эти существа, которых он называет «эволюционными экспериментами», и чем они отличаются от видов муравьев, живущих сегодня.

Основываясь на различных формах рта и головы этих древних муравьев, исследователи полагают, что каждый вид захватывал и убивал добычу по-разному.

Посмотрите на жука, умеющего вылезать из лягушек, будучи съеденным.

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