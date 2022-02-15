Доисторический крокодил пообедал динозавром перед смертью

Рептилию возрастом 95 миллионов лет обнаружили в Австралии.

Австралийские палеонтологи обнаружили окаменелость древнего крокодила в формации Уинтон в Квинсленде. Изучив остатки рептилии, ученые сделали два примечательных открытия. Мало того, что крокодил оказался новым для науки виды – в его желудке были найдены частично переваренные остатки молодого орнитопода, бродившего по Австралии 95 миллионов лет назад.

Новый вид крокодила, получивший название Confractosuchus sauroktonos, был около 2,6 метра в длину. Эксперты говорят, что при жизни он мог схватить ничего не подозревающего орнитопода, поскольку это была легкая добыча.

Окаменелость крокодила включает почти полный череп с зубными рядами и полусочлененный посткраниальный скелет, хотя его хвост и задние конечности отсутствуют Фото: Australian Age of Dinosaurs

Исследователи отмечают, что это чрезвычайно редкое открытие, поскольку во всем мире известно лишь несколько примеров охоты других животных на динозавров. Вопреки распространенному мнению, крокодилы и динозавры существовали одновременно. На самом деле современные крокодилы и аллигаторы почти не изменились по сравнению со своими древними предками, жившими в меловой период, между 145,5 и 65,5 миллионами лет назад.

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C. sauroktonos – это не только новый вид, но и представитель нового рода. Его кости были найдены еще в 2010 году, но только сейчас опубликован анализ окаменелости. Исследование проводилось научным сотрудником Австралийского музея эпохи динозавров доктором Мэттом Уайтом в сотрудничестве с Университетом Новой Англии и Австралийской организацией ядерной науки и технологий (ANSTO).

«На момент смерти этот пресноводный крокодил был около двух с половиной метров в длину и продолжал расти. Хотя C. sauroktonos не специализировался на поедании динозавров, он не упустил из виду такую легкую добычу», – Мэтт Уайт.

Орнитоподы были небольшими птицетазовыми растительноядными динозаврами, жившими от верхнего юрского периода до конца мелового периода. На момент гибели этот конкретный орнитопод был молодой особью весом около 3,7 кг.

Маленькие косточки орнитопода демонстрируют признаки ископаемого сочленения – это значит, что кости расположены в том же порядке, как и при жизни. Таким образом, C. sauroktonos либо убил животное своим смертельным укусом, либо проглотил его вскоре после смерти динозавра.

Во время поедания одно из бедер орнитопода было переломлено пополам, а другое бедро было прокушено так сильно, что на поверхности кости остался след от зуба.

Доктор Мэтт Уайт указывает на след укуса на бедренной кости орнитопода, напечатанной на 3D-принтере Фото: Australian Age of Dinosaurs

«Вполне вероятно, что динозавры составляли важный ресурс в меловой экологической пищевой сети. Учитывая отсутствие сопоставимых мировых образцов, этот доисторический крокодил и его последняя трапеза дадут ключ к разгадке взаимоотношений и поведения животных, населявших Австралию миллионы лет назад», – Мэтт Уайт.

Уайт рассказал о том, как удалось обнаружить динозавра в желудке крокодила. Окаменелость, сохранившаяся в мягкой алевролитовой массе, была частично раздроблена фронтальным погрузчиком во время удаления породы и почвы.

Многочисленные мелкие кости, обнажившиеся в раздробленной породе, выявили среди остатков крокодила частичный скелет мелкого животного мелового периода. Небольшие плотно упакованные и фрагментированные кости были слишком хрупкими, чтобы их можно было удалить из камня обычными методами.

Чтобы идентифицировать животное, остатки передали доктору Джозефу Бевитту, старшему научному сотруднику ANSTO. Ученый использовал технологии нейтронного и синхротронного рентгеновского микро-КТ, чтобы определить, где именно были расположены кости.

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Файлы данных сканирования были затем использованы Уайтом для цифровой подготовки образца. Процесс компьютерной обработки и 3D-реконструкции костей занял 10 месяцев.

Окаменелость C. sauroktonos сейчас выставлена в Австралийском музее эпохи динозавров, который расположен в 24 км от городка Уинтон в западном Квинсленде.

Крокодил присоединился к нескольким важным образцам в Австралийском музее эпохи динозавров, включая самого крупного хищного динозавра Австралии Australovenator wintonensis и самый полный скелет птерозавра Австралии Ferrodraco lenton.