Древнейшая материнская забота: ископаемая ящерица пыталась уберечь детеныша перед смертью

Окаменелости животных очень хорошо сохранились, уцелели даже фрагменты мелких костей, поддерживающих мышцы живота. Исходя из этого, а также по расположению останков, ученые пришли к выводу, что взрослая особь и детеныш погибли одновременно в том же месте, где и были найдены, а затем их тела оставались непотревоженными на протяжении миллионов лет. Причину их гибели установить не представляется возможным.

Исследователи обратили особое внимание на то, что тело детеныша находилось под задней лапой взрослой особи, укрытое его хвостом. Такое положение типично для укрывающихся в логове животных, так что логичным было бы предположить, что детеныш обитал там вместе с матерью. Ученые сочли это признаком продленной родительской опеки – так называют поведение животных, которые продолжают заботиться о потомстве после его рождения. У современных зверей такое поведение встречается посеместно, а вот у таких древних животных было обнаружено впервые.

Самый ранний предыдущий пример такой родительской заботы был обнаружен в ЮАР в 2007 году. Тогда были найдены окаменелости вида Heleosaurus scholtzi разных размеров и возрастов. Ученые пришли к выводу, что семейство гелиозавров, жившее 270 миллионов лет назад, занимало общую нору и погибло во время наводнения. Но нынешняя находка относится к гораздо более раннему периоду: по оценкам ученых, останкам не менее 309 миллионов лет, что значительно перекрывает предыдущий рекорд.

Синапсиды, к которым отнесли Dendromania unamakiensis были одной из доминирующих групп на планете до того, как были уничтожены около 250 миллионов лет назад во время массового пермского вымирания.