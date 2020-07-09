Древнейшая мода: когда ракушки стали популярным украшением?

Древние люди сознательно собирали перфорированные – продырявленные – раковины, чтобы связать их вместе в бусины. Об этом говорится в исследовании израильских ученых, опубликованном в PLOS ONE.

Раковины моллюсков считаются одним из самых древних способов, с помощью которого люди украшали себя. Однако предметного исследования, которое бы доказывало, что раковины с дырками обнаруживались в местах поселения наших предков не случайно, а действительно использовались в качестве бусин, до сих пор не было.

Чтобы заполнить этот пробел исследователи изучили раковины с естественным перфорированием из пещеры Кафзех — места южнее Назарета, где были найдены останки людей возрастом от 80 до 120 тысяч лет. Ученые собрали идентичные современные раковины моллюска Glycymeris и смоделировали их потенциальное использование и износ.