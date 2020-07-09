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Палеонтология

Древнейшая мода: когда ракушки стали популярным украшением?

Михаил Сысоев
09 июля 2020
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Фото: Bar-Yosef Mayer
Ответ на этот вопрос нашли, изучив раковины моллюсков из пещеры среднего палеолита.

Древние люди сознательно собирали перфорированные – продырявленные – раковины, чтобы связать их вместе в бусины. Об этом говорится в исследовании израильских ученых, опубликованном в PLOS ONE

Раковины моллюсков считаются одним из самых древних способов, с помощью которого люди украшали себя. Однако предметного исследования, которое бы доказывало, что раковины с дырками обнаруживались в местах поселения наших предков не случайно, а действительно использовались в качестве бусин, до сих пор не было. 

Чтобы заполнить этот пробел исследователи изучили раковины с естественным перфорированием из пещеры Кафзех — места южнее Назарета, где были найдены останки людей возрастом от 80 до 120 тысяч лет. Ученые собрали идентичные современные раковины моллюска Glycymeris и смоделировали их потенциальное использование и износ. 

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Исследователи проанализировали воздействие на оболочки ракушек таких материалов как кожа, песок и камни, а затем повесили раковины на нити из дикого льна, чтобы определить модели износа, характерные для ожерелий. После этого они сравнили модели износа с оригинальными раковинами из пещеры Кафзех. 

Микроскопический анализ пяти наиболее хорошо сохранившихся ракушек из пещеры Кафзех выявил следы, совпадающие с теми, которые были искусственно созданы на опытных образцах ракушек при контакте с нитью льна, а также при контакте ракушки с ракушкой (что указывает на то, что ракушки свисали вплотную). В четырех из пяти оригинальных оболочек также были обнаружены следы окрашивания охрой. 

Хотя невозможно определить точное символическое значение ожерелий из раковин из пещеры Кафзех, тот факт, что раковины двустворчатых моллюсков являются частой отличительной чертой палеолитических памятников, намекает на их важность. 

«Homo Sapiens собирали неперфорированные раковины моллюсков в символических целях 160 000 лет назад или раньше, а 120 000 лет назад они начали собирать перфорированные раковины и носить их на веревочке», — заключает соавтор исследования Бар-Йосеф Майер.

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