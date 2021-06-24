Древнейшего «муравья-зомби» нашли в янтаре возрастом 50 млн лет

В куске янтаря возрастом 50 миллионов лет исследователи обнаружили новый вид паразитического гриба, который охотится на муравьев.

Одна из самых интригующих и ужасных историй в природе — это грибок, который «зомбирует» муравьев, чтобы распространить свои споры. Теперь исследователи обнаружили самый старый из известных примеров этого вида паразитов в действии, сохранившийся в древнем янтаре.

Когда споры грибка Ophiocordyceps unilateralis заражают кампонотусов или муравьев-древоточцев (Camponotus), они захватывают нервную систему несчастного насекомого, заставляя его против своей воли взбираться на высокое растение и крепко прижимать свои челюсти к нижней стороне листа. Там муравей умирает, и из его головы вырастает грибковый стебель, который в конечном итоге выпускает споры на землю, чтобы заразить следующих муравьев.

Судя по всему, этот сценарий повторяется десятки миллионов лет. В новом ископаемом образце янтаря в качестве жертвы выступает уже знакомый кампонотус, а гриб относится к неизвестному роду и виду, который исследователи назвали Allocordyceps baltica.