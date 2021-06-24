Древнейшего «муравья-зомби» нашли в янтаре возрастом 50 млн лет

В куске янтаря возрастом 50 миллионов лет исследователи обнаружили новый вид паразитического гриба, который охотится на муравьев.
Одна из самых интригующих и ужасных историй в природе — это грибок, который «зомбирует» муравьев, чтобы распространить свои споры. Теперь исследователи обнаружили самый старый из известных примеров этого вида паразитов в действии, сохранившийся в древнем янтаре.
Когда споры грибка Ophiocordyceps unilateralis заражают кампонотусов или муравьев-древоточцев (Camponotus), они захватывают нервную систему несчастного насекомого, заставляя его против своей воли взбираться на высокое растение и крепко прижимать свои челюсти к нижней стороне листа. Там муравей умирает, и из его головы вырастает грибковый стебель, который в конечном итоге выпускает споры на землю, чтобы заразить следующих муравьев.
Судя по всему, этот сценарий повторяется десятки миллионов лет. В новом ископаемом образце янтаря в качестве жертвы выступает уже знакомый кампонотус, а гриб относится к неизвестному роду и виду, который исследователи назвали Allocordyceps baltica.
Исследователи обнаружили, что плодовое тело, высвобождающее споры ископаемого паразита, вырастало не из головы муравья, а на другом конце из прямой кишки.
«Мы можем видеть большую оранжевую чашевидную аскому с развивающимися перитециями — структурами в форме колб, которые выпускают споры — выходящей из прямой кишки муравья. Вегетативная часть грибка выходит из брюшной полости и основания шеи. Мы видим отдельно стоящие тела грибов, также несущие то, что похоже на перитеции, и, кроме того, мы видим то, что похоже на мешочки, в которых развиваются споры», — говорит соавтор исследования Джордж Пойнар-младший.
По словам авторов работы, янтарь, который запечатлел ужасающую картину гибели муравья, был найден в балтийском регионе Европы.