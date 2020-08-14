Древнейшие в мире кровати обнаружили в Африке

Люди, жившие в пещере Бордер на юге Африки 227 тысяч лет назад, спали на подстилке из травы. Это древнейшее открытие в своем роде.

Исследованием занималась группа ученых во главе с Лин Уодли из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, Южная Африка. Ее команда проводила раскопки пещеры в провинции Квазулу-Натал, которая была заселена в доисторические времена. Жившие здесь народы оставили множество слоев отложений, сохранившихся благодаря очень засушливым условиям.

Команда Уодли обнаружила во многих из этих слоев травяную подстилку, состоящую из нескольких видов растений, включая гвинейскую траву (Panicum maximum), которая до сих пор произрастает за пределами пещеры. Возраст самых старых слоев, содержащих подстилку, составляет от 227 000 до 183 000 лет.