Древнейшие в мире кровати обнаружили в Африке
Люди, жившие в пещере Бордер на юге Африки 227 тысяч лет назад, спали на подстилке из травы. Это древнейшее открытие в своем роде.
Исследованием занималась группа ученых во главе с Лин Уодли из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, Южная Африка. Ее команда проводила раскопки пещеры в провинции Квазулу-Натал, которая была заселена в доисторические времена. Жившие здесь народы оставили множество слоев отложений, сохранившихся благодаря очень засушливым условиям.
Команда Уодли обнаружила во многих из этих слоев травяную подстилку, состоящую из нескольких видов растений, включая гвинейскую траву (Panicum maximum), которая до сих пор произрастает за пределами пещеры. Возраст самых старых слоев, содержащих подстилку, составляет от 227 000 до 183 000 лет.
Эта подстилка часто размещалась поверх слоев пепла. В некоторых местах этот пепел остался от сожженной травы, что позволяет предположить, что люди сжигали свою старую, зараженную вредителями подстилку и клали сверху новую. В других местах пепел представляет собой сгоревшую древесину.
Ученые считают, что люди намеренно клали траву на пепел, чтобы отпугнуть ползающих насекомых. Об этом говорят и найденные кусочки камфорного дерева (Cinnamomum camphora) — камфора до сих пор используется в качестве репелента от насекомых.
Уодли не сомневается, что травы использовались в качестве подстилки. Их можно найти только в укрытой задней части пещеры и часто рядом с очагами, из-за чего края подстилки иногда подпаливались.
В древнейших постелях также нашли кусочки охристого порошка, который мог использоваться для очищения кожи людей во время сна. Однако охра есть и на потолке пещеры, поэтому не исключено, что она просто упала оттуда.
До этого открытия возраст самой старой из известных «кроватей» составлял 77 000 лет. Ее тоже нашла команда Уодли, но в другой пещере в Квазул-Натале — Сибуду.
Ее команда также нашла свидетельства того, что люди жарили овощи еще 170 000 лет назад. «Если вы хотите понять суть повседневной жизни, обратите внимание на растения», — говорит Уодли.
Ученые предполагают, что люди, жившие в пещере Бордер 227000 лет назад, были Homo sapiens. По еще одной версии, это мог быть другой вид, Homo naledi.