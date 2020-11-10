Древнейший хамелеон из бирманского янтаря оказался амфибией с «быстрым языком»

Альбанерпетонтиды, или, для краткости, альбисы — это милые маленькие саламандры-амфибии, о которых многие, вероятно, никогда не слышали. Они населяли землю около 165 миллионов лет назад (а может и раньше), пережили эпоху динозавров, а также застали человекообразных обезьян, прежде чем тихо исчезнуть примерно 2,5 миллиона лет назад.

Окаменелости альбисов разбросаны по разным континентам. Они встречаются в том числе в Японии, Марокко, Англии, Северной Америке, Европе и Мьянме. Но до недавнего времени мы относительно мало знали, как они выглядели и как жили.

Теперь группа ученых во главе с Джозефом Бевиттом из Австралийской организации ядерной науки и технологий провела исследование, в котором выяснила, что эти земноводные были самыми ранними из известных существ с «быстрыми языками». Работа также помогла объяснить, почему альбисы когда-то были ошибочно идентифицированы как хамелеоны.

Причина, по которой альбисы оставались в значительной степени неуловимыми до недавнего времени, заключается в том, что они были крошечными. Их маленькие, хрупкие кости обычно находят в виде отдельных фрагментов, что затрудняет их изучение.