Древнейший хамелеон из бирманского янтаря оказался амфибией с «быстрым языком»
Альбанерпетонтиды, или, для краткости, альбисы — это милые маленькие саламандры-амфибии, о которых многие, вероятно, никогда не слышали. Они населяли землю около 165 миллионов лет назад (а может и раньше), пережили эпоху динозавров, а также застали человекообразных обезьян, прежде чем тихо исчезнуть примерно 2,5 миллиона лет назад.
Окаменелости альбисов разбросаны по разным континентам. Они встречаются в том числе в Японии, Марокко, Англии, Северной Америке, Европе и Мьянме. Но до недавнего времени мы относительно мало знали, как они выглядели и как жили.
Теперь группа ученых во главе с Джозефом Бевиттом из Австралийской организации ядерной науки и технологий провела исследование, в котором выяснила, что эти земноводные были самыми ранними из известных существ с «быстрыми языками». Работа также помогла объяснить, почему альбисы когда-то были ошибочно идентифицированы как хамелеоны.
Причина, по которой альбисы оставались в значительной степени неуловимыми до недавнего времени, заключается в том, что они были крошечными. Их маленькие, хрупкие кости обычно находят в виде отдельных фрагментов, что затрудняет их изучение.
Первый почти полный образец альбанерпетонтида был найден в отложениях водно-болотных угодий Лас-Хойаса в Испании, и зарегистрирован в 1995 году. Даже несмотря на то, что скелет был раздавлен, палеонтологи смогли сделать вывод, что альбис не похож ни на одну живую саламандру или любую другую амфибию.
Они были полностью покрыты чешуей, как рептилии, имели очень гибкие шеи, как у млекопитающих, необычный челюстной сустав и большие глазницы, предполагавшие хорошее зрение.
В 2016 году группа исследователей опубликовала документ, демонстрирующий разнообразие ящериц, обитавших в меловых лесах Мьянмы. Они представили дюжину крошечных «ящериц» возрастом 99 миллионов лет, и все они сохранились в янтаре. Некоторые из них были найдены с фрагментами мягких тканей.
Исследователи использовали технологию микро-компьютерной томографии для «цифровых раскопок» и детального изучения образцов.
Они заметили, что у одного маленького молодого экземпляра была длинная палочковидная язычная кость. Он был идентифицирован как самый ранний известный хамелеон. Однако Бевитт и его коллеги доказали, что вывод исследования 2016 года был ошибкой.
Как эксперты по ящерицам, исследователи интерпретировали свои результаты через эту призму. Потребовалось острое чутье Сьюзан Эванс, профессора морфологии и палеонтологии позвоночных в Университетском колледже Лондона, чтобы признать, что эта конкретная «ящерица» на самом деле была ошибочно идентифицированным альбисом.
Некоторое время спустя доцент Университета Сэма Хьюстона Хуан Даза наткнулся на еще один образец среди коллекции окаменелостей, сохранившихся в бирманском янтаре. Это был полный череп взрослой особи альбиса. Для того, чтобы получить трехмерные изображения животного с высоким разрешением, кусок янтаря направили для изучения в синхротроне Австралийской организации ядерной науки и технологий в Мельбурне.
Новый вид альбиса получил название Yaksha perettii. Его отличительными чертами были длинная кость, выступающая изо рта, и остатки мягких тканей, включая часть языка, челюстные мышцы и веки. По счастливой случайности, остатки мягких тканей доказали, что длинная кость во рту была непосредственно прикреплена к языку.
Другими словами, Y. perettii был хищником, вооруженным специализированным языком, который молниеносно стрелял, чтобы поймать добычу — точно так же, как сегодня делают хамелеоны.
У современных хамелеонов на языке есть мышцы-ускорители, которые удерживают накопленную энергию. Это позволяет им стрелять языком со скоростью до 100 километров в час всего за доли секунды.
Ученые полагают, что языки альбисов были столь же быстрыми. Это оружие использовалось, когда животное неподвижно сидело на дереве или на земле. Если эта идея верна, то это также объясняет, почему у альбисов были необычные челюстные суставы, гибкие шеи и большие глаза, обращенные вперед. Все эти черты составили их инструментарий хищника.
Однако, несмотря на эти замечательные новые открытия, многие загадки альбанерпетонтид остаются неразгаданными. Например, как именно они связаны с другими амфибиями и почему существовали на протяжении такого длительного времени?
Чтобы ответить на эти вопросы, исследователям понадобится больше неповрежденных образцов. И большинство этих экземпляров, вероятно, происходят из долины Хукаунг в Качине, Мьянма. Считается, что около 100 миллионов лет назад этот регион был островом, покрытым обширными лесами.
В то время глобальные температуры были выше сегодняшних, и деревья производили огромное количество смолы, которая позже превратилась в янтарь.
Янтарь, изученный в этом регионе, не только расширит наши знания об исчезнувших экосистемах, он также может дать представление о том, как определенные организмы сегодня могут развиваться в ответ на потепление климата.
Узнайте, как в Китае нашли рептилию возрастом 240 миллионов лет, которая отлично охотилась под водой.