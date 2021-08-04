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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Палеонтология

Древние кости: ученые реконструировали череп животного возрастом 340 миллионов лет

Анастасия Баринова
04 августа 2021
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Фото: James Rawson, Laura Porro, Elizabeth Martin-Silverstone, Emily Rayfield/University of Bristol
Компьютерное моделирование помогло узнать больше об одной из древнейших амфибий.

Исследователи из Бристольского университета и Университетского колледжа Лондона применили передовые методы для цифровой реконструкции черепа одного из самых ранних животных (из тех, которые уже отрастили себе конечности).

К четвероногим относятся млекопитающие, рептилии и земноводные – от саламандр до людей. Их происхождение является важнейшим моментом в эволюции, который охватывает развитие конечностей с пальцами и выход из воды на сушу. Реконструированный череп доисторической амфибии Whatcheeria deltae возрастом 340 миллионов лет позволяет узнать, как это животное выглядело и как оно, вероятно, питалось. 

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Окаменелости Whatcheeria были обнаружены в штате Айова в 1995 году. Они были погребены на дне древнего болота и раздавлены, но палеонтологи смогли получить изображения оригинальной формы и положения костей. Программное обеспечение помогло «отделить» кости от окружающей их породы, а компьютерный томограф помог создать точные цифровые копии каждого фрагмента. Затем все эти детали были собраны в единую 3D-модель черепа.

Оказалось, что животное, при жизни достигавшее в длину примерно двух метров, имело высокий и заостренный череп: этим оно отличалось от многих других ранних четвероногих, живших в то же время – у тех были плоские головы.

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James Rawson, Laura Porro, Elizabeth Martin-Silverstone, Emily Rayfield/University of Bristol

Ученые связывают разницу не с объемом мозга, а с принципами питания: строение черепа позволяло амфибии наносить мощные укусы ее большими клыками. Эти выводы можно сделать на основе изучения «швов», соединяющих различные кости черепа: некоторые из них лучше справляются со сжатием, другие – с натяжением, скручиванием и так далее.

«Рассматривая эти типы "швов", мы можем сказать, какие силы действовали на череп, и какой тип питания мог запускать эти силы».

И хотя Whatcheeria все еще в основном охотилась в воде, напоминая современных крокодилов, ее строение уже показывает начало процессов адаптации, которые позволили более поздним четвероногим эффективно питаться на суше.

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