Древние кости: ученые реконструировали череп животного возрастом 340 миллионов лет

Исследователи из Бристольского университета и Университетского колледжа Лондона применили передовые методы для цифровой реконструкции черепа одного из самых ранних животных (из тех, которые уже отрастили себе конечности).

К четвероногим относятся млекопитающие, рептилии и земноводные – от саламандр до людей. Их происхождение является важнейшим моментом в эволюции, который охватывает развитие конечностей с пальцами и выход из воды на сушу. Реконструированный череп доисторической амфибии Whatcheeria deltae возрастом 340 миллионов лет позволяет узнать, как это животное выглядело и как оно, вероятно, питалось.