Древние кости: ученые реконструировали череп животного возрастом 340 миллионов лет

Исследователи из Бристольского университета и Университетского колледжа Лондона применили передовые методы для цифровой реконструкции черепа одного из самых ранних животных (из тех, которые уже отрастили себе конечности).
К четвероногим относятся млекопитающие, рептилии и земноводные – от саламандр до людей. Их происхождение является важнейшим моментом в эволюции, который охватывает развитие конечностей с пальцами и выход из воды на сушу. Реконструированный череп доисторической амфибии Whatcheeria deltae возрастом 340 миллионов лет позволяет узнать, как это животное выглядело и как оно, вероятно, питалось.
My first ever paper is out! In it we used digital methods to reconstruct the skull of the Carboniferous stem tetrapod Whatcheeria deltae and use patterns of surture morphology to predict loading regimes during feeding.https://t.co/Nf3vsC2vRZ— James Rawson (@JimBobJud) July 22, 2021
Окаменелости Whatcheeria были обнаружены в штате Айова в 1995 году. Они были погребены на дне древнего болота и раздавлены, но палеонтологи смогли получить изображения оригинальной формы и положения костей. Программное обеспечение помогло «отделить» кости от окружающей их породы, а компьютерный томограф помог создать точные цифровые копии каждого фрагмента. Затем все эти детали были собраны в единую 3D-модель черепа.
Оказалось, что животное, при жизни достигавшее в длину примерно двух метров, имело высокий и заостренный череп: этим оно отличалось от многих других ранних четвероногих, живших в то же время – у тех были плоские головы.
Ученые связывают разницу не с объемом мозга, а с принципами питания: строение черепа позволяло амфибии наносить мощные укусы ее большими клыками. Эти выводы можно сделать на основе изучения «швов», соединяющих различные кости черепа: некоторые из них лучше справляются со сжатием, другие – с натяжением, скручиванием и так далее.
И хотя Whatcheeria все еще в основном охотилась в воде, напоминая современных крокодилов, ее строение уже показывает начало процессов адаптации, которые позволили более поздним четвероногим эффективно питаться на суше.
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