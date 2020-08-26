Древние ленивцы были больше многих млекопитающих, включая некоторые виды мамонтов

35 миллионов лет назад леса и луга Центральной и Южной Америки населяли огромные ленивцы, превосходящие в размерах многих наземных млекопитающих, среди которых были даже некоторые виды мамонтов.

Гигантские вымершие ленивцы — мегатерии — весили около 4 тонн и достигали 6 метров в длину (от головы до хвоста). Ученые считают, что мегатерии могли жить как в группах, так и поодиночке, в пещерах. Большую часть времени они передвигались на четырех лапах, но нередко вставали и только на задние. Это делалось обычно для того, чтобы сорвать с высоких веток свежие листья, до которых едва ли могли дотянуться другие травоядные животные. Для этого мегатерию нужно было не только встать на мощные задние ноги, но и опереться на мускулистый хвост, а затем подтянуть к себе ветку с сочными листьями своими длинными когтями на передних лапах. Иногда мегатерию приходилось использовать и длинный язык, которым также можно было обхватить ветку и сорвать с неё листья.

Несмотря на то, что мегатерии без труда могли добраться до высоких веток деревьев, в основном они питались невысокими растениями, например, юккой или агавой. По мнению ученых, гигантские ленивцы очень много времени тратили на то, чтобы переварить съеденную пищу. Их желудок был в состоянии справиться с грубой и волокнистой пищей, однако ленивцам приходилось много отдыхать после еды, чтобы помочь процессу пищеварения.

Исследователи полагают, что вымерли мегатерии примерно 7 900 лет назад из-за чрезмерной охоты человека на этих животных.

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