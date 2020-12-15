Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Открываем Северный полюс
Палеонтология

Древние люди могли впадать в спячку, чтобы пережить холодные зимы

National Geographic Россия
15 декабря 2020
_-.jpg
Череп из пещеры Sima de los Huesos
Фото: Wikimedia Commons
Однако это приводило бы к болезням, связанным с недостатком витамина D.

Греческий антрополог Антонис Барциокас из Университета Фракии имени Демокрита и его испанский коллега Хуан Луис Арсуага выдвинули идею о том, что полмиллиона лет назад, на самом холодном этапе ледникового периода, гоминиды вынуждены были анатомически адаптироваться и в течении 50 тысяч лет каждую зиму впадать в длительную спячку.

Такая версия появилась у исследователей после изучения останков в пещере на севере Испании, которая получила название Сайма-де-лос-Уэсос («Яма костей»). Это место является одним из самых важных в мире для исследования эволюции человека. За прошедшие годы здесь было обнаружено более 7500 костей, принадлежавших по крайней мере 29 древним людям, которых относят к виду Homo heidelbergensis — человек гейдельбергский.

Ученые обратили внимание на одну деталь, которая ускользала от предыдущих исследователей. Древние люди в пещере страдали от ряда заболеваний, включая почечную остеодистрофию и рахит. Эти состояния связаны с дефицитом витамина D. Дигидрохолестерин — провитамин витамина D3 содержится в животных продуктах, а также в коже, и под влиянием ультрафиолетовых лучей он превращается из провитамина в витамин — холекальциферол. Недостаток солнечных лучей и приводит к дефициту витамина D.

Барциокас и Арсуага отмечают, что почечная остеодистрофия человека, а также гибернация животных характеризуются высоким уровнем паратироидного гормона в сыворотке крови. Чтобы проверить гипотезу о гибернации у вымершего человеческого вида они изучили морфологию окаменелых костей с помощью макрофотографии, микроскопии, гистологии и компьютерной томографии. Ученые обнаружили ряд признаков, по которым пришли к выводу, что болезни Homo heidelbergensis связаны с плохой переносимостью гибернации.

«Гипотеза гибернации согласуется с генетическими данными и тем фактом, что гоминины жили во время экстремального оледенения. Изучаются альтернативные гипотезы. Настоящая работа предоставит новое понимание физиологического механизма раннего метаболизма человека, что может помочь в определении истории жизни и физиологии вымерших человеческих видов», — авторы исследования.

Барциокас и Арсуага признают, что их идею нельзя считать доказанной, однако указывают, что ничего принципиально невозможного с физиологической точки зрения в этом нет. В качестве примера они приводят наших дальних родственников-приматов — серых мышиных лемуров (Microcebus murinus), которые могут впадать в спячку на несколько дней.

«Эта идея может показаться безумной, но она достаточно безумна, чтобы оказаться правдой», — заключает Барциокас.

Узнайте, как в голове человека обнаружили новый орган.

рекомендации
Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Что подарить на Новый год? Вот три идеи от Panasonic

Фотоаппарат generic icon

Выходные в Рязанской области: куда пойти и чем заняться

Дерево

Как подарить другу целый лес?