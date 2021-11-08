Древний детский череп нашли в африканской пещере. Что в нем необычного?

Ей могло быть от 4 до 6 лет: ее молочные зубы как раз начали сменяться коренными. Однако ученые напоминают, что им неизвестно, насколько быстро росли дети Homo naledi, «поэтому, возможно, она была моложе». Останки детей вообще попадаются исследователям крайне редко: их кости более хрупкие, и они не доживают до наших дней.

Мозг Лети имел размер от 450 до 610 кубических сантиметров – ученые сравнивают его с апельсином. Все представители Homo naledi сами по себе были миниатюрными: средняя особь достигала около 143,6 сантиметра в высоту и весила 39,7 килограмма. Это отчасти усложняет раскопки: современным людям сложно протискиваться в узкие проходы пещеры, тогда как Homo naledi, вероятно, перемещались там свободно. Спелеолог Матабела Цикоане рассказала, что на отдельных участках ей и ее коллегам приходилось «ползать в позе Супермена»: с вытянутой вперед рукой. Только так они могли дотянуться до отдаленных участков.

Череп Лети находился в углублении, напоминающем полку, шириной 15 сантиметров и длиной 80 сантиметров. Исследователи считают, что его туда поместили специально. Девочка не смогла бы туда пробраться сама, и никаких следов того, что ее останки принесены животными или водой, тоже не обнаружено.