Древний детский череп нашли в африканской пещере. Что в нем необычного?

В 2013 году на территории «Колыбели человечества» – местности в ЮАР, где сохранились многочисленные останки ископаемых гоминидов – были найдены кости людей, оказавшихся представителями нового вида: Homo naledi. Это имя им было дано в честь пещеры Райзинг-Стар (англ. «восходящая звезда»), где находились останки: слово naledi на местном языке сото означает «звезда».
Исследования продолжаются, и недавно ученые рассказали о загадке, которую поставило перед ними очередное открытие. В одном из удаленных и узких туннелей, опутывающих пещеру, были обнаружены останки ребенка. Находка представляла собою 28 фрагментов черепа и шесть зубов. Никаких других частей тела рядом не было.
💀📸FULL STORY: #ChildOfDarkness Meet Leti, a Homo naledi child discovered in the Rising Star Cave System that yielded Africa’s richest site for fossil hominins: https://t.co/0xBnm5BfjL #Homonaledi #TheLostOne pic.twitter.com/Q7CjciapGj— Wits University (@WitsUniversity) November 4, 2021
Специалисты смогли реконструировать череп, но имеющихся данных пока слишком мало, чтобы установить пол малыша. В публикациях его называют девочкой, и она получила имя Лети – от слова «потерянный» на языке тсвана, который тоже распространен в этой местности. Также ей дали прозвище «дитя тьмы» (child of darkness).
Ей могло быть от 4 до 6 лет: ее молочные зубы как раз начали сменяться коренными. Однако ученые напоминают, что им неизвестно, насколько быстро росли дети Homo naledi, «поэтому, возможно, она была моложе». Останки детей вообще попадаются исследователям крайне редко: их кости более хрупкие, и они не доживают до наших дней.
Мозг Лети имел размер от 450 до 610 кубических сантиметров – ученые сравнивают его с апельсином. Все представители Homo naledi сами по себе были миниатюрными: средняя особь достигала около 143,6 сантиметра в высоту и весила 39,7 килограмма. Это отчасти усложняет раскопки: современным людям сложно протискиваться в узкие проходы пещеры, тогда как Homo naledi, вероятно, перемещались там свободно. Спелеолог Матабела Цикоане рассказала, что на отдельных участках ей и ее коллегам приходилось «ползать в позе Супермена»: с вытянутой вперед рукой. Только так они могли дотянуться до отдаленных участков.
Череп Лети находился в углублении, напоминающем полку, шириной 15 сантиметров и длиной 80 сантиметров. Исследователи считают, что его туда поместили специально. Девочка не смогла бы туда пробраться сама, и никаких следов того, что ее останки принесены животными или водой, тоже не обнаружено.
I have been playing with various images that might convey the situation where little #Leti 's skull was found. This is a smaller version (closer to scale) of her skull in the 15cm space where she was recovered #childofdarkness #Homonaledi pic.twitter.com/HfedpePqbE— Lee Berger (@LeeRberger) November 6, 2021
Если этот вывод верен – в распоряжении науки оказывается первый пример того, что уже 250 000 лет назад предкам человека были знакомы похоронные ритуалы. Сейчас самые ранние действия гоминидов, связанные со смертью, датируются периодом 50 000–100 000 лет назад.