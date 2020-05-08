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Палеонтология

Древний «кальмар» напал на слишком большую рыбу и погиб вместе со своей жертвой

National Geographic Россия
08 мая 2020
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Инцидент произошел около 200 миллионов лет назад.

Ученые из Плимутского и Канзасского университетов, а также базирующейся в Дорсете компании The Forge Fossils описали окаменелость возрастом около 200 миллионов лет, которая представляет собой редкое палеобиологическое событие — атаку кальмароподобного существа на рыбу. 

Окаменелость была найдена еще в XIX веке на юге Англии и в настоящее время хранится в коллекциях Британской геологической службы в Ноттингеме. Ученые сумели определить, что этот образец представляет собой не наложение одной окаменелости на другую, а фактически совершенную атаку «кальмара» Clarkeiteuthis montefiorei на рыбу Dorsetichthys bechei, напоминающую современную сельдь. «Кальмар» сумел поймать добычу и приступил к ее поеданию, однако рыба, как на то указывает расположение ее костей внутри рта Clarkeiteuthis, оказалась для него слишком большой. В итоге кальмар с застрявшей рыбой опустился на дно, где и погиб.

«Это наиболее необычное, если не исключительным ископаемое, поскольку хищные явления крайне редко встречаются в геологических записях. Это указывает на особенно насильственное нападение, которое в конечном итоге привело к гибели и последующему окаменению обоих животных», — говорит Малькольм Харт, ведущий автор исследования.

По другой версии, Clarkeiteuthis, опустившись на дно, пытался спрятаться от других хищников, но попал в воды с низким содержанием кислорода и задохнулся. Авторы работы считают, что этот инцидент произошел в период от 199 до 190 миллионов лет назад. 

Окаменелость была найдена в графстве Дорсет, где залегают породы, которые сформировались в начале юрского периода. В то время почти вся территория современной Британии представляла собой мелководное дно древнего океана Тетис, останки обитателей которого нередко находят в осадочных меловых отложениях.

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