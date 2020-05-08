Древний «кальмар» напал на слишком большую рыбу и погиб вместе со своей жертвой

Ученые из Плимутского и Канзасского университетов, а также базирующейся в Дорсете компании The Forge Fossils описали окаменелость возрастом около 200 миллионов лет, которая представляет собой редкое палеобиологическое событие — атаку кальмароподобного существа на рыбу.

Окаменелость была найдена еще в XIX веке на юге Англии и в настоящее время хранится в коллекциях Британской геологической службы в Ноттингеме. Ученые сумели определить, что этот образец представляет собой не наложение одной окаменелости на другую, а фактически совершенную атаку «кальмара» Clarkeiteuthis montefiorei на рыбу Dorsetichthys bechei, напоминающую современную сельдь. «Кальмар» сумел поймать добычу и приступил к ее поеданию, однако рыба, как на то указывает расположение ее костей внутри рта Clarkeiteuthis, оказалась для него слишком большой. В итоге кальмар с застрявшей рыбой опустился на дно, где и погиб.