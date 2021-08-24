Древний кашалот потерял зуб в смертельной схватке с мегалодоном
В 1970-х годах коллекционер окаменелостей Норман Райкер нашел древний зуб кашалота в фосфатном руднике Нутриен Аврора в Северной Каролине. Мужчина, умерший в январе 2021 года, передал находку Морскому музею Калверта, сотрудники которого спустя полвека изучили отметины на артефакте и пришли к выводу, что вымерший кашалот подвергся нападению крупнейшей акулы того времени – знаменитого мегалодона.
Поскольку породы рудника Нутриен Аврора имеют разную датировку, исследователи не уверены, когда именно кашалот бороздил древние моря. По одной из версий, окаменелость относится к эпохе миоцена 14 миллионов лет назад, по другой – к эпохе плиоцена около 5 миллионов лет назад. Как отмечают авторы работы, в любом случае климат Земли в тот период был более теплым, чем сегодня, поэтому побережье Северной Каролины было покрыто обширным мелководьем Атлантического океана.
Стивен Годфри, куратор палеонтологии Морского музея Калверта, рассказал, что размер и форма изогнутого зуба длиной 11,6 сантиметра ясно указывает на его принадлежность к вымершему виду кашалотов. Используя уравнение, которое сравнивает размер зубов животного с размером тела, исследователи пришли к выводу, что этот конкретный кашалот был относительно небольшим, всего около четырех метров в длину, тогда как современные кашалоты могут вырастать до 15 метров.
Три отметины на зубе свидетельствуют о нападении на кашалота более крупного хищника. Изучив эти зазубрины, исследователи пришли к выводу, что их могли оставить только два представителя морской мегафауны: либо акула Otodus chubutensis (которая жила от 28 до 13 миллионов лет назад), либо ее потомок O. megalodon (живший от 20 до 3,5 миллионов лет назад).
Ученые добавили, что, хотя возможно, что акула поедала уже мертвого кашалота, более вероятно, что эти следы были оставлены во время непосредственного нападения хищника. Годфри уверен, что акула целилась в голову кашалота, пытаясь быстро его убить.
Мегалодоны, одного из представителей которых подозревают в нападении на кашалота, считаются одними из крупнейших морских животных, когда-либо существовавших на планете. Исследователи считают, что этот хищник достигал до 16 метров в длину при массе около 30 тонн.
Сила укуса наиболее крупных мегалодонов, вероятно, достигала 10,8 тонн и позволяла с легкостью вскрыть грудную клетку небольшого кита.