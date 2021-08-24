Древний кашалот потерял зуб в смертельной схватке с мегалодоном

В 1970-х годах коллекционер окаменелостей Норман Райкер нашел древний зуб кашалота в фосфатном руднике Нутриен Аврора в Северной Каролине. Мужчина, умерший в январе 2021 года, передал находку Морскому музею Калверта, сотрудники которого спустя полвека изучили отметины на артефакте и пришли к выводу, что вымерший кашалот подвергся нападению крупнейшей акулы того времени – знаменитого мегалодона.

Поскольку породы рудника Нутриен Аврора имеют разную датировку, исследователи не уверены, когда именно кашалот бороздил древние моря. По одной из версий, окаменелость относится к эпохе миоцена 14 миллионов лет назад, по другой – к эпохе плиоцена около 5 миллионов лет назад. Как отмечают авторы работы, в любом случае климат Земли в тот период был более теплым, чем сегодня, поэтому побережье Северной Каролины было покрыто обширным мелководьем Атлантического океана.