Древний причудливый моллюск оказался долгожителем: он мог доживать до 200 лет

Древнее животное, смахивающее на современного кальмара, могло доживать до 200 лет. К таким выводам пришли биологи из Сиракузского университета в Нью-Йорке Линда Ивани и Эмили Артрук. Однако это не единственная его интересная особенность: полутораметровый панцирь существа был так причудливо изогнут, что напоминал скрепку.

Diplomoceras maximum жил около 68 миллионов лет назад, что делает его современником знаменитого тираннозавра рекса. Он относился к аммонитам — ныне вымершей группе головоногих моллюсков с щупальцами — и у него была характерная для них изогнутая раковина в форме скрепки.

Необычная форма раковины D. maximum до сих пор не имеет четкого научного объяснения, но Ивани и Артрук смогли выяснить другой факт о них: из исследование позволяет заключить, что эти животные жили очень долго. Об этом свидетельствуют химические сигнатуры, обнаруженные в образцах, взятых через регулярные промежутки времени на 50-сантиметровом участке раковины животного.

Когда Ивани и Артрук исследовали изотопы углерода и кислорода вдоль раковины, они обнаружили повторяющийся узор в изотопных сигнатурах, который, как они подозревают, отражает ежегодный выброс метана со дна моря. Этот годовой узор совпадал со скульптурными гребнями или ребрами, перпендикулярными длине раковины.

Как полагают ученые, D. Maximum каждый год добавлял к своей раковине новое ребро — совсем как деревья наращивают себе кольца. Учитывая, что раковина длиной полтора метра содержит десятки таких ребер, напрашивается вывод, что эти животные были теми еще долгожителями.