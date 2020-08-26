Древний щенок 14 000 лет назад успел поужинать одним из последних шерстистых носорогов

Исследователи также датировали останки шерстистого носорога с помощью радиоуглеродного анализа, чтобы исключить возможность того, что носорог умер раньше и хранился в вечной мерзлоте Сибири, пока его не обнаружил щенок. Кстати, точно неизвестно, был этот щенок волком или уже относился к собакам, зато определен его возраст — от 3 до 9 месяцев.

Возможно, «что этот щенок мог быть одним из стаи падальщиков, и что звери либо убили носорога, либо искали пищу и наткнулись на его тушу», — отметила палеогенетик Эдана Лорд.

Если щенок был приручен, возможно, он жил с людьми, которые могли поделиться своей трапезой со зверем, сказала она. Судя по не до конца переваренным останкам пищи в желудке, щенок умер вскоре после того, как поел, но каким именно образом — неизвестно.

Согласно новому исследованию, несмотря на этот «ужин носорогом», хищники вряд ли стали главной причиной вымирания шерстистых великанов. Скорее всего, это произошло из-за быстрого потепления климата в конце последнего ледникового периода.

Анализ ДНК также показал, что у шерстистого носорога были генетические мутации, которые помогли ему адаптироваться к холодной погоде. Одна такая мутация сделала этих животных менее чувствительными к ощущению холода, «что означает, что они смогли бы лучше выжить в более сильные холода», — сказала Лорд. «Из-за этой генетической адаптации к арктическому климату они, вероятно, не были хорошо приспособлены к потеплению климата».

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.