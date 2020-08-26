Древний щенок 14 000 лет назад успел поужинать одним из последних шерстистых носорогов
В 2011 году российские палеонтологи обнаружили неподалеку от деревни Тумат в Сибири хорошо сохранившееся мумифицированное тело щенка, который жил в эпоху плейстоцена. Радиоуглеродный анализ показал, что щенок жил примерно 14 000 лет назад.
В желудке животного исследователи обнаружили непереваренный кусок кожи с желтым мехом. Долгое время из-за цвета этой шерсти считалось, что щенку удалось полакомиться мясом пещерного льва, но анализ ДНК показал совершенно иное. Вместо ДНК пещерного льва (Panthera spelaea) ученые идентифицировали ДНК шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis). Эти животные окончательно исчезли с лица земли как раз 14 000 лет назад.
«В нашем распоряжении есть справочная база данных и митохондриальные ДНК всех млекопитающих, поэтому мы сравнили образцы с имеющимися у нас данными и получили результаты: образец ДНК практически полностью соответствовал ДНК шерстистого носорога», — рассказал один из авторов исследования Лав Дален, профессор эволюционной генетики в Центре палеогенетики, созданном совместно Стокгольмским университетом и Шведским музеем естественной истории.
Follow this thread for an almost unbelievable story, hiding in the SI of this paper:https://t.co/2wnZTGVwVg— Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) August 17, 2020
Ten years ago, a roughly 14,000 year old frozen #dog or #wolf #puppy was found in Russia. It's been named Tumat.
Subsequently, an autopsy of Tumat was conducted (1/n). pic.twitter.com/FtV3SIZmjL
Исследователи также датировали останки шерстистого носорога с помощью радиоуглеродного анализа, чтобы исключить возможность того, что носорог умер раньше и хранился в вечной мерзлоте Сибири, пока его не обнаружил щенок. Кстати, точно неизвестно, был этот щенок волком или уже относился к собакам, зато определен его возраст — от 3 до 9 месяцев.
Возможно, «что этот щенок мог быть одним из стаи падальщиков, и что звери либо убили носорога, либо искали пищу и наткнулись на его тушу», — отметила палеогенетик Эдана Лорд.
Если щенок был приручен, возможно, он жил с людьми, которые могли поделиться своей трапезой со зверем, сказала она. Судя по не до конца переваренным останкам пищи в желудке, щенок умер вскоре после того, как поел, но каким именно образом — неизвестно.
Согласно новому исследованию, несмотря на этот «ужин носорогом», хищники вряд ли стали главной причиной вымирания шерстистых великанов. Скорее всего, это произошло из-за быстрого потепления климата в конце последнего ледникового периода.
Анализ ДНК также показал, что у шерстистого носорога были генетические мутации, которые помогли ему адаптироваться к холодной погоде. Одна такая мутация сделала этих животных менее чувствительными к ощущению холода, «что означает, что они смогли бы лучше выжить в более сильные холода», — сказала Лорд. «Из-за этой генетической адаптации к арктическому климату они, вероятно, не были хорошо приспособлены к потеплению климата».
Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.