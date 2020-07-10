Древний дельфин оказался сверххищником

Исследователи подтвердили, что древний дельфин, живший в эпоху олигоцена — 33,9–23 миллиона лет назад — был первым китообразным, которое использовало эхолокацию для навигации под водой, и занимал роль хищника на вершине пищевой цепи. По своим характеристикам он напоминал современную косатку.

Свои выводы ученые сделали на основании исследования останков животного, найденного в скальных образованиях в Южной Каролине. Это существо входило в парвотряд зубатых китов (Odontoceti) и относилось к семейству дельфиновых (Delphinidae). Оно получило название Ankylorhiza tiedemani.

Древний дельфин достигал 4,5 метра в длину, имел более короткую морду с мощными челюстями, а износ зубов и форма позвонков животного указывают на то, что он был первым хищником-одонтоцетом, который мог питаться как мелкой, так и крупной добычей, а также плавал быстрее, чем другие китообразные.