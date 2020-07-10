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Палеонтология

Древний дельфин оказался сверххищником

Михаил Сысоев
10 июля 2020
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Ankylorhiza tiedemani в представлении художника
Фото: Robert W Boessenecker
Вид Ankylorhiza tiedemani находился на вершине пищевой цепи.

Исследователи подтвердили, что древний дельфин, живший в эпоху олигоцена — 33,9–23 миллиона лет назад — был первым китообразным, которое использовало эхолокацию для навигации под водой, и занимал роль хищника на вершине пищевой цепи. По своим характеристикам он напоминал современную косатку. 

Свои выводы ученые сделали на основании исследования останков животного, найденного в скальных образованиях в Южной Каролине. Это существо входило в парвотряд зубатых китов (Odontoceti) и относилось к семейству дельфиновых (Delphinidae). Оно получило название Ankylorhiza tiedemani

Древний дельфин достигал 4,5 метра в длину, имел более короткую морду с мощными челюстями, а износ зубов и форма позвонков животного указывают на то, что он был первым хищником-одонтоцетом, который мог питаться как мелкой, так и крупной добычей, а также плавал быстрее, чем другие китообразные. 

«Мы видим ту же закономерность в записи окаменелостей наземных плотоядных. Например, хищники из семейства кошачьих обнаруживались много раз, прежде чем были найдено современное ответвление кошек. Этот вид параллельной эволюции похожих экологий является основой для многих исследований того, как эволюция работает в долгосрочной перспективе», — Энтони Фрисия, профессор интегративной биологии и психологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

По словам исследователей, редкость скелетов китов олигоценовой эпохи мешает исследователям понять эволюцию локомоции современных китов, поэтому находка Ankylorhiza tiedemani — это огромная удача. 

Исследователи обнаружили, что у А. tiedemani отсутствуют несколько важных характеристик для плавания. Это говорит о том, что современные дельфины и киты независимо друг от друга развили схожие черты. Например, в сравнении со своими древними предками, все киты и дельфины имеют дополнительные позвонки в хвостах, которые придает им гибкость и плавательную силу. То есть эти функции, как считают исследователи, эволюционировали дважды.

 «Мы очень удивились тому, что особенности анатомии, которые помогают дельфинам и усатым китам быстро плавать, возникли у них независимо друг от друга, а не сформировались у их общих предков. Среди таких сходств — сужение основания хвоста, увеличенное количество хвостовых позвонков и одинаково короткая плечевая кость», — говорит соавтор исследования Роберт Боссенекер из Чарльстонского колледжа. 

После вымирания Ankylorhiza tiedemani около 23 млн лет назад, их место заняли дельфины с акульими зубами и гигантские кашалоты. Так, кашалоты той эпохи имели массивные зубы и, вероятно, охотились на более мелких китообразных, в то время как современные кашалоты питаются в основном кальмарами. 

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