Древний дельфин оказался сверххищником
Исследователи подтвердили, что древний дельфин, живший в эпоху олигоцена — 33,9–23 миллиона лет назад — был первым китообразным, которое использовало эхолокацию для навигации под водой, и занимал роль хищника на вершине пищевой цепи. По своим характеристикам он напоминал современную косатку.
Свои выводы ученые сделали на основании исследования останков животного, найденного в скальных образованиях в Южной Каролине. Это существо входило в парвотряд зубатых китов (Odontoceti) и относилось к семейству дельфиновых (Delphinidae). Оно получило название Ankylorhiza tiedemani.
Древний дельфин достигал 4,5 метра в длину, имел более короткую морду с мощными челюстями, а износ зубов и форма позвонков животного указывают на то, что он был первым хищником-одонтоцетом, который мог питаться как мелкой, так и крупной добычей, а также плавал быстрее, чем другие китообразные.
По словам исследователей, редкость скелетов китов олигоценовой эпохи мешает исследователям понять эволюцию локомоции современных китов, поэтому находка Ankylorhiza tiedemani — это огромная удача.
Исследователи обнаружили, что у А. tiedemani отсутствуют несколько важных характеристик для плавания. Это говорит о том, что современные дельфины и киты независимо друг от друга развили схожие черты. Например, в сравнении со своими древними предками, все киты и дельфины имеют дополнительные позвонки в хвостах, которые придает им гибкость и плавательную силу. То есть эти функции, как считают исследователи, эволюционировали дважды.
«Мы очень удивились тому, что особенности анатомии, которые помогают дельфинам и усатым китам быстро плавать, возникли у них независимо друг от друга, а не сформировались у их общих предков. Среди таких сходств — сужение основания хвоста, увеличенное количество хвостовых позвонков и одинаково короткая плечевая кость», — говорит соавтор исследования Роберт Боссенекер из Чарльстонского колледжа.
После вымирания Ankylorhiza tiedemani около 23 млн лет назад, их место заняли дельфины с акульими зубами и гигантские кашалоты. Так, кашалоты той эпохи имели массивные зубы и, вероятно, охотились на более мелких китообразных, в то время как современные кашалоты питаются в основном кальмарами.
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